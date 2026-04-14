　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／前三連霸綠委陳歐珀涉貪污874萬　北院一審判刑16年

▲▼ 陳歐珀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨前立委陳歐珀（中）於台北地院一審審理中，獲准交保500萬元，結束174天的羈押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前三連霸立委陳歐珀被控任內涉收賄護航物流、租賃業者，又浮報公費助理薪資詐領補助款，犯罪金額共874萬餘元，其妻徐慧諭涉挪用勁宜蘭發展協會110萬元公款、支付私人開銷，台北地檢署依收賄、公益侵占等罪嫌起訴全案共16人，陳被求刑24年2月、徐被求刑8年8月。台北地院今（14日）判決陳歐珀合併應執行16年，褫奪公權6年；徐慧諭，合併4年6月，褫奪公權3年；洪文宗因過世，公訴不受理。可上訴。

現年63歲的陳歐珀在本案偵審期間共被羈押禁見174天，去年（2025年）11月24日經一審合議庭准許交保500萬元，並限制住居與限制出境、出海，須佩戴電子腳環及持用個案手機定時報到防逃。陳日前以影響就醫檢查及「孫子異樣眼光」等理由，聲請解除佩戴電子腳環監控，已被合議庭駁回。

▲洪英正指出碼頭缺工嚴重，呼籲政府儘速開放外勞作培訓。（圖／記者張佩芬攝）

▲聯興國際物流公司時任董事長洪英正，涉以按月代付顧問費名義賄賂時任立委陳歐珀。（圖／記者張佩芬攝）

本案源於陳歐珀2023年被爆料收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然退出選戰放棄連任，去年上半年，他頻頻露面、拋出不排除參選宜蘭縣長的風聲後，隨即被檢舉立委任內涉嫌長期收賄。

檢方蒐證發現，陳歐珀從2016年1月起，先後聘任洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為國會辦公室特別顧問，卻由聯興國際物流公司時任董事長洪英正，替陳代付每月5萬元薪資，洪英正透過自己實際掌控的建信理貨行、港協理貨公司，以「顧問費」名義出帳，至2023年7月共支付413萬5922元。

陳歐珀收受洪英正變相賄賂期間，藉立委職權，推動對洪英正與聯興公司有利措施，包括撤銷高雄洲際碼頭公開召募案、降低港區土地租金、納入疫情紓困方案等，聯興公司設於基隆港的橋式起重機，2018年遭德國籍貨輪撞壞後，陳以立院交通委員會會議主席身分，強力推動《商港法》修法，將損壞民營公司設施限期未賠償情形，納入可禁止作業或入出港範圍。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳歐珀妻子徐慧諭涉挪用夫妻倆實際掌控的勁宜蘭發展協會110萬元公款。（圖／記者劉昌松攝）

陳歐珀另於2018年5月3日，接受租賃業者蕭明仁、王世璋、薛蓬生與吳大鴻陳情，在立院召開協調會，決議要求交通部暫緩施行裁罰租賃業者違法攬客行為的《統一裁量基準》，蕭男等人同年9月27日在立院辦公室，當面交付現金50萬元賄賂，請託陳歐珀續為小客車租賃業者發聲。

陳歐珀透過洪文宗收下現金，然後由勁宜蘭發展協會開立捐款收據掩飾行收賄。

檢方去年6月4日兵分14路搜索，約談陳歐珀等10人到案，在陳家保險箱查扣300多萬元現金，訊後聲押禁見陳歐珀獲准，其餘涉案者分別交保或請回，包括陳妻徐慧諭交保80萬元，許仁圖交保30萬元，洪英正交保300萬元。

檢方過濾卷證，發現陳歐珀在立委任內，與妻子徐慧諭及6名助理，涉浮報公費助理薪資、詐領立院補助款共411萬2170元，且徐女涉分批挪用夫妻倆實際掌控的勁宜蘭協會公款共110萬元，用於支付繳保費、電費等私人開銷。

檢方去年6月10日再度搜索約談徐慧諭與4名助理，訊後諭知徐女再交保150萬元，其餘被告交保5萬元或請回。

北檢去年8月28日起訴陳歐珀涉犯不違背職務收賄、利用職務上機會詐取財物、洗錢等罪嫌，起訴徐慧諭涉犯利用職務上機會詐取財物、公益侵占等罪嫌，檢方批陳身為立委多年，卻為護航業者收賄，敗壞官箴，求處陳5犯行共24年2月徒刑，併科罰金500萬元，對徐女求刑8年8月徒刑。

陳歐珀承認詐領公費助理補助款、偽造文書等，但否認收賄與洗錢。許仁圖被約談後不久，於2025年7月10日過世，享壽77歲，獲不起訴處分。洪文宗涉犯收賄罪嫌、被求刑7年，6名助理因認罪無不法所得，檢方建請減刑並給予緩刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／空軍31歲女軍官墜橋死亡
快訊／台積電飆新天價！
徒步34小時進彰化了！白沙屯媽祖跨越大度橋　空拍人龍超震撼
TVBS裁員潮！　開台元老急勸主播「1事比面子重要」：千萬別
李貞秀討薪嗆「這點錢拿不出、瞧不起」　黃國昌：繼續說謊非好事
賴清德高度重視3000萬流量ETtoday斥詐論壇　何志偉：
記憶體2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天兵！年輕男「找水喝」騎U-BIKE闖松機航廈　最高罰2萬

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天　尋獲已是冰冷遺體

馬路有蛇！高雄騎士急煞釀追撞　「1.3米眼鏡蛇」作勢攻擊畫面曝

快訊／緩撞車執勤挨撞！林口台61線連環車禍　南向一度全線封閉

台84線驚悚事故！大貨車撞路肩2車　1人拋飛橋下慘死2人受傷

中和「頭套遛鳥俠」沿路跟回家…女驚恐大叫！落網稱：一時無聊

印度工程師酒吧亂摸女店員「下體硬頂」　判刑6月還被驅逐出境

石承泫遭爆「花30萬逃兵」毀人設　3箭齊發怒告經紀人全吞敗

岡山小黃運將恍神釀禍　掃一整排施工圍籬撞進捷運工地

台中警彈藥室頭部中槍恢復心跳　承辦裝檢業務3個月疑壓力過大

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

天兵！年輕男「找水喝」騎U-BIKE闖松機航廈　最高罰2萬

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天　尋獲已是冰冷遺體

馬路有蛇！高雄騎士急煞釀追撞　「1.3米眼鏡蛇」作勢攻擊畫面曝

快訊／緩撞車執勤挨撞！林口台61線連環車禍　南向一度全線封閉

台84線驚悚事故！大貨車撞路肩2車　1人拋飛橋下慘死2人受傷

中和「頭套遛鳥俠」沿路跟回家…女驚恐大叫！落網稱：一時無聊

印度工程師酒吧亂摸女店員「下體硬頂」　判刑6月還被驅逐出境

石承泫遭爆「花30萬逃兵」毀人設　3箭齊發怒告經紀人全吞敗

岡山小黃運將恍神釀禍　掃一整排施工圍籬撞進捷運工地

台中警彈藥室頭部中槍恢復心跳　承辦裝檢業務3個月疑壓力過大

天兵！年輕男「找水喝」騎U-BIKE闖松機航廈　最高罰2萬

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

她輕微跌倒卻無法站、痛到睡不著　醫揭急性壓迫性骨折嚴重後果

賈吉雙響砲！洋基終結低潮11比10戲劇性逆轉天使

從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

雙重封鎖「油價繼續飆」！專家點名2大產品恐斷航　全球都遭殃

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天　尋獲已是冰冷遺體

為咖啡農找解方！花蓮縣府赴台中取經　觀摩精品咖啡全鏈模式

涉性侵、傳私密照醜聞　加州眾議員斯沃韋爾道歉辭職

美伊戰爭釀塑膠漲價　賴士葆：執政者寧願撒幣也不願宣導減塑

【狂喊往前走】信徒邊參拜媽祖邊拍照　動線直接塞成一團！

社會熱門新聞

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

快訊／台南恐怖車禍36歲男飛墜橋下　送醫不治

快訊／前三連霸綠委陳歐珀涉貪污874萬　一審判16年

快訊／男追女醫潑汽油　法院裁定羈押

白沙屯媽祖凌晨2點起駕　警曝交管

桃園大溪鐵皮倉庫大火！18車42消火速搶救

王子官司纏身！范姜開吉「粿王」今法院開打

彰化孕婦回家遭狗狂追10多次

凌晨偷運廚餘！芬園2豬場遭突襲　業者慘吞40萬罰單、豬隻全管制

首宗國民法官審共諜　陸海空軍+海巡全淪陷

台南凌晨驚悚車禍3傷！　有人被甩飛橋下

即／46歲女今沒上班　破門驚見已死亡

即／台中男租客剪刀刺喉　大失血命危搶救中

更多熱門

相關新聞

陸一口氣公佈3官員「雙開」 全因貪腐「喪失理想違背初心使命」

陸一口氣公佈3官員「雙開」 全因貪腐「喪失理想違背初心使命」

大陸中央紀委國家監委近日通報，重慶市前副市長江敦濤、國家煙草專賣局前副局長韓占武及湖南省人大常委會前副主任烏蘭，因嚴重違紀違法問題遭立案審查，三人均被開除黨籍及公職（俗稱「雙開」），並移送檢察機關處理。

彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

「電台大亨」侵占4600萬　驚爆嘉縣議長收賄施壓官員

「電台大亨」侵占4600萬　驚爆嘉縣議長收賄施壓官員

陸小鎮唯一外賣騎手 全村的希望！月入破萬...填飽肚子全靠他

陸小鎮唯一外賣騎手 全村的希望！月入破萬...填飽肚子全靠他

210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」

210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」

關鍵字：

三連霸綠委貪污收賄關說護航物流

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

樂天女孩點頭要嫁了！

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

明變天！　雨區擴大

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面