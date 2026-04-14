快訊／前三連霸綠委陳歐珀涉貪污874萬　北院一審判刑16年

▲民進黨前立委陳歐珀（中）於台北地院一審審理中，獲准交保500萬元，結束174天的羈押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前三連霸立委陳歐珀被控任內涉收賄護航物流、租賃業者，又浮報公費助理薪資詐領補助款，犯罪金額共874萬餘元，其妻徐慧諭涉挪用勁宜蘭發展協會110萬元公款、支付私人開銷，台北地檢署依收賄、公益侵占等罪嫌起訴全案共16人，陳被求刑24年2月、徐被求刑8年8月。台北地院今（14日）判決陳歐珀合併應執行16年，褫奪公權6年；徐慧諭，合併4年6月，褫奪公權3年；洪文宗因過世，公訴不受理。可上訴。

現年63歲的陳歐珀在本案偵審期間共被羈押禁見174天，去年（2025年）11月24日經一審合議庭准許交保500萬元，並限制住居與限制出境、出海，須佩戴電子腳環及持用個案手機定時報到防逃。陳日前以影響就醫檢查及「孫子異樣眼光」等理由，聲請解除佩戴電子腳環監控，已被合議庭駁回。

▲聯興國際物流公司時任董事長洪英正，涉以按月代付顧問費名義賄賂時任立委陳歐珀。（圖／記者張佩芬攝）

本案源於陳歐珀2023年被爆料收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然退出選戰放棄連任，去年上半年，他頻頻露面、拋出不排除參選宜蘭縣長的風聲後，隨即被檢舉立委任內涉嫌長期收賄。

檢方蒐證發現，陳歐珀從2016年1月起，先後聘任洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為國會辦公室特別顧問，卻由聯興國際物流公司時任董事長洪英正，替陳代付每月5萬元薪資，洪英正透過自己實際掌控的建信理貨行、港協理貨公司，以「顧問費」名義出帳，至2023年7月共支付413萬5922元。

陳歐珀收受洪英正變相賄賂期間，藉立委職權，推動對洪英正與聯興公司有利措施，包括撤銷高雄洲際碼頭公開召募案、降低港區土地租金、納入疫情紓困方案等，聯興公司設於基隆港的橋式起重機，2018年遭德國籍貨輪撞壞後，陳以立院交通委員會會議主席身分，強力推動《商港法》修法，將損壞民營公司設施限期未賠償情形，納入可禁止作業或入出港範圍。

▲陳歐珀妻子徐慧諭涉挪用夫妻倆實際掌控的勁宜蘭發展協會110萬元公款。（圖／記者劉昌松攝）

陳歐珀另於2018年5月3日，接受租賃業者蕭明仁、王世璋、薛蓬生與吳大鴻陳情，在立院召開協調會，決議要求交通部暫緩施行裁罰租賃業者違法攬客行為的《統一裁量基準》，蕭男等人同年9月27日在立院辦公室，當面交付現金50萬元賄賂，請託陳歐珀續為小客車租賃業者發聲。

陳歐珀透過洪文宗收下現金，然後由勁宜蘭發展協會開立捐款收據掩飾行收賄。

檢方去年6月4日兵分14路搜索，約談陳歐珀等10人到案，在陳家保險箱查扣300多萬元現金，訊後聲押禁見陳歐珀獲准，其餘涉案者分別交保或請回，包括陳妻徐慧諭交保80萬元，許仁圖交保30萬元，洪英正交保300萬元。

檢方過濾卷證，發現陳歐珀在立委任內，與妻子徐慧諭及6名助理，涉浮報公費助理薪資、詐領立院補助款共411萬2170元，且徐女涉分批挪用夫妻倆實際掌控的勁宜蘭協會公款共110萬元，用於支付繳保費、電費等私人開銷。

檢方去年6月10日再度搜索約談徐慧諭與4名助理，訊後諭知徐女再交保150萬元，其餘被告交保5萬元或請回。

北檢去年8月28日起訴陳歐珀涉犯不違背職務收賄、利用職務上機會詐取財物、洗錢等罪嫌，起訴徐慧諭涉犯利用職務上機會詐取財物、公益侵占等罪嫌，檢方批陳身為立委多年，卻為護航業者收賄，敗壞官箴，求處陳5犯行共24年2月徒刑，併科罰金500萬元，對徐女求刑8年8月徒刑。

陳歐珀承認詐領公費助理補助款、偽造文書等，但否認收賄與洗錢。許仁圖被約談後不久，於2025年7月10日過世，享壽77歲，獲不起訴處分。洪文宗涉犯收賄罪嫌、被求刑7年，6名助理因認罪無不法所得，檢方建請減刑並給予緩刑。