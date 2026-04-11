彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

▲竹塘鄉長蔡碩任(左)及二崙鄉長鍾東榮(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍彰化縣竹塘鄉鄉長蔡碩任、彰化縣竹塘鄉公所課長紀松村、雲林縣二崙鄉鄉長鍾東榮等3人，辦理太陽能光電標租案圖利特定廠商，監察院指出，違法失職事證明確，行為已損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。監察院通過浦忠成、蔡崇義委員所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，蔡碩任及紀松村於任職期間辦理竹塘公墓標租案、竹塘零售市場屋頂案、竹塘風雨球場屋頂案，蔡碩任在竹塘公墓標租案上網公告前，即已多次與業者見面討論該標租案之詳細情況，並於標租案招標前，將竹塘鄉公所民政課內簽暨附件招標公告稿影本及底價洩露給業者。

蔡碩任在竹塘零售市場屋頂案及竹塘風雨球場屋頂案，事先將標案交由業者評估及規劃，刻意將同性質同場域之標案，拆分為2件太陽能光電招租案，將每件招租案之年租金壓低在10萬以下，據以辦理標租作業，利用小額採購不需上網公告即可逕與業者議價之規定，讓業者得以順利得標承攬。

紀松村，曲從被彈劾人蔡碩任指示，在竹塘公墓標租案招標公告前，將足以造成限制競爭或不公平競爭之相關資料實際與業者討論，使蔡碩任屬意之光電廠商取得標案，從而圖利光電廠商，渠等2人明顯有虧公務員之職責，損害公務員之廉潔性。

鍾東榮於任職期間辦理自強市場標租案，勾串光電開發商，將自強市場標租案之契約條件、回饋項目等，於招租公告前應保密之招標文件內容洩漏予業者，並達成自強市場標租案行收賄款之期約，使其屬意之光電廠商取得標案，因而獲得不法利益920萬元，並圖利光電廠商。

蔡碩任、紀松村及鍾東榮行為時分別身為鄉長及鄉公所課長，卻未依法行政，圖利自身或他人。核渠等所為，除觸犯刑法、貪污治罪條例、政府採購法等規定而經檢察官起訴追究刑事責任外，另就行政違失責任上，已違反公務員服務法第1條、第6條、第7條、第22條第1款，及公務員廉政倫理規範第3點等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象，違失情節重大，爰提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

