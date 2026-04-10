「電台大亨」賣保健品侵占4600萬　驚爆嘉縣議長收賄施壓官員降罰

▲嘉義縣議長張明達涉收賄為業者關說減少罰鍰，今（10日）被新北地檢署起訴。（資料照／記者陶本和攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦「電台大亨」劉家宏靠推銷保健食品起家，卻涉侵占公司營收逾4600萬元等案，一併查出嘉義縣議長張明達涉收劉男送的名牌衣帽，再利用職權施壓官員，將劉男吹噓療效的罰鍰從600多萬元降到90多萬元，今（10日）起訴劉男涉犯業務侵占、洗錢、加重詐欺與不違背職務行賄等罪嫌，張男涉犯不違背職務收賄罪嫌。

現年47歲的劉家宏號稱台灣廣播圈傳奇人物，他主持的代表性節目「宏您安心俱樂部」，主力是銷售各類保健食品，穿插議論時事與提供健康資訊，加上他口若懸河、極具草根性的風格，凝聚許多年長鐵粉，節目迅速攻佔全國聯播網，透過10幾個電台加上電視頻道時段強力放送，每年託播費用上看千萬元，被視為廣播圈超級金主。

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

劉男發跡後投資電台、成立生技公司與投顧公司，打造「產銷一條龍」的獲利模式，被稱為「電台大亨」，還因坐擁2輛勞斯萊斯豪車，被粉絲戲稱是「勞斯王子」。

但劉男推銷產品吹噓各種療效，包括治癌症，恢復視力、降血糖、排腎結石，連血管堵塞都能解決，常被中央及地方衛生主管機關監錄節目調查，去年（2025年）間，接受託播的電台、電視台多次通知劉男，嘉義縣政府衛生局以違反《食品安全衛生管理法》為由，要求提供「宏您安心俱樂部」委播者資料。

劉男得知若被裁罰，每件罰鍰最低60萬元，因此想找民代關說免罰或降罰，去年6月3日，劉男交代合夥人兼「二把手」陳心瑀，買1雙市價4萬餘元的香奈兒球鞋寄給嘉義縣議長張明達，同月16日，劉男購買1頂2萬7500元的Dior帽子，同月29日到嘉義朴子與張明達吃飯時當面贈送。

張男後以尺寸不合為由，將Dior帽子寄還給劉男，陳心瑀於隔月（7月）9日，再買1頂2萬3500元的Dior帽子，外加1頂2萬5300元的LV帽子，一併寄送到張明達家裡。

接著，劉男同年7月28日和張明達吃飯，當面致贈陳心瑀預先購買的1件4萬餘元LV襯衫，藉此請託張男關說罰鍰。張男隨即多次把衛生局官員叫來辦公室協商，利用職權施壓，因裁罰件數的認定確有行政裁量空間，最後劉男的罰鍰從600多萬元降到90多萬元。

調查局新北市調查處接獲線報，蒐證劉男名下出現異常大額金流，報請新北地檢署企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳佳伶指揮偵辦，查出劉男利用名下集眾、致富、順昇等公司出貨，卻隱瞞股東，以拿取現金方式侵吞貨款，交給不知情的妻子支付保險費等開銷，總額高達4609萬餘元。

檢方約談劉家宏與陳心瑀，訊後聲押獲准，深入追查意外發現劉男2人上述行賄張明達的情節，今年（2026年）3月約談張男到案，訊後諭知交保50萬元，並限制出境、出海。

檢方今偵結，起訴劉男侵吞貨款行為涉犯業務侵占、洗錢罪嫌，而吹噓保健食品療效的行為，劉、陳與2名李姓供貨業者共同涉犯加重詐欺等罪嫌。至於贈送4件名牌衣帽與鞋子給張明達做為關說對價的行為，起訴劉、陳、張3人涉犯不違背職務行收賄罪嫌。