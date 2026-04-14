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涉圖利光電業者！改公文提高購電費率　台南經發局約僱人員遭起訴

▲台南地檢署偵辦林姓調查官涉貪案，指揮調查局中機組南下搜索，檢方今日凌晨聲押禁見。（記者林東良攝）

▲台南地檢署偵辦經發局約雇人員涉圖利案。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、劉人豪／台北報導

台南市政府經濟發展局能源科高姓約僱人員，涉嫌圖利光電業者，使業者得以用較高額的電能躉購費率，讓台電溢付廠商購電電費，台南地檢署偵查終結，依違反貪污治罪條例等罪提起公訴。

起訴指出，高姓約僱人員自2021年12月20日起至2024年5月31日止，於台南市政府經濟發展局能源科擔任約僱人員，負責轄區內有關太陽光電系統設備同意備案、設備登記、變更、異動認定等業務。而經濟部所據以公告的各年度再生能源電能躉購費率及其計算公式，因再生能源技術日趨成熟及融資成本下降，導致躉購費率有逐年調降之趨勢。

高姓約僱人員使用經發局辦公室公務電腦，以其個人帳號密碼登入公文管理系統，於其職務上所掌管的公文書「發文日期」欄位均不實登載，並將公文書列印為紙本後交由不知情經發局收發人員用印及郵寄，足以損害經發局對於公文內容管理正確性，台電依據公文書所示躉購費率與受文者簽訂電能售購契約，溢付三間廠商購電電費7032、1187、5233元，後因經發局查覺發函向台電更正，經檢察官指揮法務部廉政署移送偵辦。台南地檢署偵查終結，依違反貪污治罪條例提起公訴。

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