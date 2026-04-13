陸一口氣公佈3官員「雙開」　全因貪腐「喪失理想違背初心使命」

▲重慶市前副市長江敦濤。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央紀委國家監委近日通報，重慶市前副市長江敦濤、國家煙草專賣局前副局長韓占武及湖南省人大常委會前副主任烏蘭，因嚴重違紀違法問題遭立案審查，三人均被開除黨籍及公職（俗稱「雙開」），並移送檢察機關處理。

通報指出，江敦濤被查出喪失理想信念、違背初心使命、對抗組織審查，並違反多項紀律規定，包括接受宴請旅遊安排、違規收受禮金與從事營利活動，並利用職務便利在工程承攬、規劃審批等事項中為他人謀利，非法收受巨額財物，已構成受賄犯罪。

▲大陸國家煙草專賣局前副局長韓占武。（圖／翻攝央視新聞）

韓占武同樣被認定喪失理想信念、違背初心使命，調查顯示其涉及收受禮品與消費卡、違規為他人安排職務並收取財物，並存在權色、錢色交易等問題，利用職權為企業經營活動提供便利並收受巨額財物。

▲湖南省人大常委會前副主任烏蘭。（圖／翻攝新京報）

烏蘭則被認定喪失理想信念、違背初心使命，涉政治投機、收受高價服裝與醫療服務、違規接受宴請，以及在幹部任用與項目承攬中收賄，其家風也被指失管失教，顯示其家同樣捲入貪腐案，利用職務便利為他人謀利並收受巨額財物。

官方強調，三人均在中共十八大後仍未收斂，違紀違法情節嚴重，影響惡劣。依相關規定，除開除黨籍、公職外，違法所得已被收繳，案件並移送司法機關進一步審查起訴。