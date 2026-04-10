陸小鎮唯一外賣騎手　全村的希望！月入破萬...填飽肚子全靠他

▲張瑜是江蘇徐州馬陵山小鎮唯一的外送騎手。（圖／翻攝南風窗，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇徐州一處小鎮近來因「唯一外賣騎手」爆紅，一名外賣騎手張瑜3年前返鄉從事外送服務，不僅月收入突破萬元人民幣，更撐起整個鎮的外賣需求，也反映出大陸城市與鄉村在消費與物流發展的現況與限制。

《南風窗》報導，「小鎮上唯一的外賣員」張瑜意外爆火；「我們村也能點外賣啦，奶奶9塊9（人民幣，下同）給我點的奶油小蛋糕，真好吃。」2025年末，一個小女孩拍攝的短視頻（短影音）在網路走紅。

據了解，40歲出頭的張瑜3年前從無錫返鄉，在徐州馬陵山鎮投入外送工作，全鎮僅他一人負責配送跑單，月收入可破萬元。2026年初，一支標題為「鎮上唯一騎手」的短影片爆紅後，相關話題迅速在陸網發酵。

相較於大城市的外送市場十分競爭，張瑜在鄉下小鎮的配送範圍較小、節奏較慢，顧客多為熟面孔，甚至送餐後還會被留下聊天、喝水，形成不同於都市的互動模式。不過，他也坦言，整個小鎮的需求僅足以支撐一名高收入騎手，就算有人想再加入謀生，市場規模也有限。

張瑜每日配送約50單，服務對象多為忙於工作無暇做飯的商家，或在外工作的子女替家中長輩訂購餐點與禮物，隨著短影音宣傳及推廣，他也逐步說服鎮上約七成餐飲店加入外送平台。

然而，鄉村外賣仍面臨人口分散、訂單不穩、配送成本高等不同挑戰。張瑜認為，若擴大配送至周邊村落，單量無法穩定支撐騎手收入，反而可能降低整體收益。

對此，大陸科技金融專家鄭磊分析，農村外賣發展受限於商業體系不完善與供應鏈不足，加上消費習慣差異，使市場尚未形成規模化運作。

在現實環境限制下，張瑜仍持續嘗試拓展服務，包括代購、跑腿甚至結合維修服務等多元模式，希望提升營運空間，他強調，鄉鎮市場仍具潛力，但未來發展方向仍在摸索之中。