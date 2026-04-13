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三貂嶺女登山客腳踝扭傷受困　瑞芳警消擔架接力救下山

▲三貂嶺女登山客腳踝扭傷受困。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲三貂嶺步道女登山腳扭傷，警消接力救援平安下山。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區三貂嶺步道山區昨（12日）發生登山意外！一名66歲王姓女登山客因右腳踝嚴重受傷、無法行走受困山中。瑞芳警分局接獲通報後，立即會同消防及義消人員入山搜尋，歷經近1小時成功接觸傷者，並以擔架接力護送下山送醫，順利完成救援任務。

警方表示，昨天上午11時26分接獲民眾報案，指三貂嶺步道山區有登山客需救護協助。瑞芳警分局隨即指派瑞芳派出所副所長吳界元、巡佐蕭尊仁及警員吳泳葳等3人趕赴現場，並與消防局警消及義消共9名救援人員於登山口集結，於11時45分入山展開搜尋。

救援人員沿步道持續搜尋，於12時25分許發現迷途受傷的王女。經現場評估，其右腳踝疑扭傷嚴重，已無法自行行走。由於山區步道狹窄且部分路段坡陡濕滑，增加救援難度，救援人員改採擔架接力方式，小心翼翼將傷者護送下山，隨後送往瑞芳礦工醫院接受治療。

瑞芳警分局提醒，三貂嶺步道沿線地形多變，民眾登山前應充分掌握路況及天候資訊，並備妥通訊設備、充足飲水與基本救護用品，避免單獨入山。若遇突發狀況，應立即報案求助，以利救援人員即時應處，確保自身安全。

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