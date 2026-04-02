別信「保證獲利」、「內線明牌」　瑞芳警到企業宣導防詐

▲防詐從企業做起，瑞芳警辦講座提升識詐力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為持續強化全民防詐意識，提升民眾辨識詐騙手法能力，新北市瑞芳警分局日前前往「川方企業股份有限公司」，與企業攜手辦理識詐宣導講座，向公司員工深入說明常見詐騙手法及防範要領，透過實務案例分享與互動交流，提升員工識詐、防詐及應變能力，攜手打造更安全的生活與工作環境。

本次講座由瑞芳警分局長高繼鴻親自率隊宣講，針對目前最常見且高發的詐騙類型進行解析，特別提醒「假投資詐騙」及「假網拍詐騙」已成為近期詐騙案件中的主要手法。高分局長於講座中結合實際受騙案例，逐一剖析詐騙集團慣用話術及操作模式，並以深入淺出、詼諧生動的方式說明詐騙陷阱，讓現場員工更容易理解，也引發熱烈回響，現場互動踴躍，氣氛熱絡。

宣導過程中，員工們也踴躍分享自身或親友曾接觸詐騙訊息的經驗，與警方交流防詐心得。川方企業股份有限公司經理黃家玲表示，警方以真實案例進行說明，不僅內容實用，也讓大家對詐騙手法有更深刻的認識，這樣的講座相當寶貴，希望未來能持續辦理，讓更多員工提升警覺，避免落入詐騙陷阱。

瑞芳警分局指出，假投資詐騙常以「低本金、高獲利」、「穩賺不賠」、「保證獲利」、「內線明牌」等話術吸引民眾加入投資群組，待被害人投入資金後，再以「需繳交保證金」、「補足稅金」或「帳戶異常需驗證」等理由要求匯款，讓民眾一步步掉入陷阱；另「假網拍詐騙」則常利用熱門商品、低價優惠或假賣場連結吸引民眾下單，待付款後即失去聯繫，或誘導買家依指示操作ATM、網銀，導致財物損失。

此外，警方也特別提醒民眾注意「假冒公務機關」詐騙手法。詐騙集團常先冒用戶政機關、健保署或其他公務機關名義，謊稱民眾個資遭盜用、涉及刑案或可能成為詐欺共犯，藉此製造恐慌；隨後再假冒檢警單位，要求民眾配合視訊製作筆錄、傳送公文，甚至交付存摺、提款卡或匯款至指定帳戶。警方強調，公務機關及司法警察單位絕不會以電話或視訊方式製作筆錄，更不會要求民眾交付款項或提供金融帳戶資料，民眾如接獲類似來電，務必提高警覺、冷靜查證。

瑞芳警分局呼籲，面對各式詐騙手法不斷翻新，民眾切勿輕信來路不明的投資訊息、陌生連結或可疑來電，凡遇有疑似詐騙情形，應秉持「一聽、二掛、三查證」原則，立即撥打165反詐騙專線或110向警方查詢，共同守護自身財產安全。警方也將持續深入社區、校園及企業，透過多元宣導方式擴大防詐觸角，攜手全民建立堅實防詐網絡。