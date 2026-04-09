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污染基隆河還累犯！基隆市府重罰2214萬撤照　無良業者全面停業

▲基隆市府重罰2214萬撤照 無良業者全面停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆河污染案重罰2214萬並撤照，累犯無良業者全面停業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2025年11月發生基隆河水源遭不肖業者非法排放廢油污染事件，影響約18萬戶民眾用水安全。市長謝國樑今（9日）表示，案件偵查終結後，市府依據完整事證對涉案業者祭出重罰，累計裁罰金額達新台幣2,214萬6千元，並撤銷其廢棄物清除許可證。將誠公司過去已10度違反環保法規，具長期且累犯情形，市府強調從嚴究責、全面停業，守護水源安全、捍衛市民用水權益。

謝國樑指出，案發第一時間市府即與中央及司法單位聯手偵辦，並感謝基隆地檢署、環境部，以及警察局與政風處全力協助，使案情逐步釐清；同時也感謝立法委員林沛祥協助協調中央資源，共同守護用水安全。

▲基隆市府重罰2214萬撤照 無良業者全面停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑說明，選在今日對外公布裁罰結果，係基於偵查不公開原則，在案件偵查終結後依法裁處並對外說明。依目前掌握事證，此案並非單一違規，而是涉及長期違規行為，且手法多元、情節重大，甚至有刻意規避監管的情形。

環保局秘書許何誠表示，針對將誠公司違規行為，已依相關法規從重裁罰，包括違反水污染防治法裁罰2,000萬元、違反廢棄物清理法裁罰174萬6,000元，以及違反空氣污染防制法裁罰40萬元，並依法撤銷其廢棄物清除許可證。

▲基隆市府重罰2214萬撤照 無良業者全面停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲將誠公司自2013年至2021年間已累計違反環保法規達10次。

謝國樑進一步指出，經盤點歷年紀錄，將誠公司自2013年至2021年間已累計違反環保法規達10次，顯示其違規具長期性與累犯性，法遵意識明顯不足，因此市府採最嚴格標準裁處，並要求全面停止相關業務。

在強化後續防制措施方面，工務處長簡翊哲表示，市府已與自來水公司及水利署第十河川分署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每週巡查達28次以上，全面防堵污染源進入取水口，確保民眾用水安全。

謝國樑強調，市府對於危害環境及公共安全的違法行為一律「零容忍」，對於長期違規、刻意規避監管的業者，必定依法從重處理、絕不寬貸，並將全面檢討制度與執行機制，持續強化管理與稽查能量。「守護水源安全，市府絕不退讓！」他表示，民眾用水安全不容任何威脅，市府將全力守護到底。

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