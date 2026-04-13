110不是開玩笑！基隆男單日撥8通戲耍警察　代價曝光

▲濫用110狂撥8通戲耍警察，基隆男遭裁罰5000元。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名黃姓男子於今年2月23日上午8時起，接連撥打110報案電話，謊稱身體不適或現場發生糾紛，要求警方到場協助，卻在員警抵達後改口稱「已經沒事」，無需處理，導致警方疲於奔命。基隆地院近日審理後，依違反社會秩序維護法裁處黃男新台幣5000元罰鍰。

判決指出，黃男當天在成功一路118巷9弄口及附近超商等地，陸續撥打共8通110電話，報案內容皆為虛構。警方多次派員到場處理，但每次抵達後，黃男即表示不需協助，明顯濫用報案資源。

員警在現場曾多次對黃男進行口頭告誡與勸阻，並明確告知不得濫用110報案系統，但黃男仍持續撥打電話，嚴重影響勤務調度與緊急案件處理效率，警方最終依法將其移送法辦。

法院審理時，調閱員警隨身密錄器畫面，確認警方已清楚告知黃男，其行為已影響其他緊急報案民眾的權益。法官認為，黃男行為已對公共秩序造成干擾，確有裁罰必要，以達警惕效果。

法官審酌黃男的教育程度、家庭經濟狀況，以及其違反社會秩序維護法行為動機、手段與犯後態度後，裁定處以5000元罰鍰。