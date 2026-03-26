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行政助理走人「公司急徵3人力」　員工傻了！一票苦主：老闆徵到5人

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲行政助理離職，公司急徵3人力補足。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一個人的離職，讓公司慌了！一名網友表示，公司行政助理離職後，大家才發現她平常默默扛下文書、庶務、協調與跨部門支援等工作，幾乎等於1人做3人份，公司最後還急補3名人力填缺。貼文曝光後掀起共鳴，「我一離職，我老闆請了五個人接替我的位置」、「給他薪水翻倍，公司還比較省錢」。

一名網友在Threads表示，最近公司行政助理離職，才驚覺對方一肩扛下許多繁雜事項，默默做了3個人的份，也因為缺口太大，公司不得不趕緊招募3名人力補上。

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原PO也忍不住吐槽，行政助理這份工作名義上聽起來只是協助行政，實際上卻像是公司裡的萬用角色，只要哪裡缺人、哪裡有雜事，第一個被想到的通常都是行政助理，認為乾脆直接改名叫「萬用打雜小妹」還比較貼切。

網友淚推：薪水翻倍還比較省

文章引發網友熱議，「打雜小妹沒問題，重點是薪水要到位啊」、「只要掛上助理，工作內容包羅萬象」、「我也是要離職在打交接事宜，才發現原來自己接很多工作」、「給他薪水翻倍，公司還比較省錢」、「我一離職，我老闆請了五個人接替我的位置」、「都是這樣，一個厲害的走了，才知道那個人的厲害，可以一打三」。

也有過來人分享，「我以前都說我是倉管兼資訊、美工、會計助理、業務助理、總務跟小管家，我離職前補了3個，目前陣亡2名」、「前公司也是，有位人資大姐退休後才知道，她包辦了會計、總務、人資、工安、採購」。

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