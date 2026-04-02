提離職！老闆秒被加薪「32K變40K」他傻了　網曝現實原因：絕不留

▲老闆加薪8000元慰留，原PO仍決定離職。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家願意續留嗎？一名網友表示，提出辭呈後，老闆立刻開出加薪條件，月薪從3萬2000元直接調高到4萬元，讓他一度相當心動。文章曝光後，多數人搖頭分析「你本來就值4萬，接下來就是無盡的情勒」、「最討厭這種老闆」。對此，原PO最後仍決定轉職，「直言新公司開出4、5萬元發展空間！」

一名網友在Threads發文提到，自己早已有離職打算，也開始規劃下一步，沒想到在提出辭呈後，老闆立刻開出加薪條件，3萬2000元直接調升8000元，希望他能繼續留下來。

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面對突如其來的加薪，原PO坦言相當心動，但同時也猶豫，擔心留下後會不會只是暫時被安撫，之後狀況依舊沒有改善，因此求問大家怎麼選？

調薪8000元是陷阱？網擔心：變成1萬6的工作量

貼文曝光後，網友紛紛留言分析，「代表他欠你8000元很久了」、「如果領四萬，工作內容不變，可以撐一個月再走」、「調了8千加了1萬6的工作量」、「這已經不是價差的問題了！是感覺問題，最討厭這種老闆」、「留一陣子，面試新工作的時候，起薪可以談高一些」、「我會趕快走，因為你本來就值4萬，接下來就是無盡的情勒」。

事後，原PO感謝大家給予建議，也直言決定不續留，「目前找到的那間公司，說我努力一點就有4、5萬了，我決定相信他」。