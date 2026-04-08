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裸辭後仍想每天有事做　過來人給2建議：找回生活樂趣

記者黃翊婷／綜合報導

部分上班族可能因為工作壓力大、在公司出現狀況等因素，而決定裸辭，但裸辭之後要做什麼、會不會因此感到焦慮，也是大眾近年來熱議的話題之一。部分有過類似經驗的網友建議，想休息的人可以好好調整作息，吃飽、睡好，或者規劃旅行，若想進一步精進能力的人可以選擇進修，例如參加勞動部提供的職訓課程。

正妹,美女,短裙,上班族,工作,職場,OL（圖／CFP）

▲部分上班族選擇在找到下一份工作之前辭職，也就是所謂的裸辭。（示意圖／VCG，與本文內容無關。）

裸辭之後做什麼？網友兩派意見

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日前有網友在網路論壇Dcard談到裸辭之後，還是希望每天都有事做，卻不知道該如何規劃接下來的生活。文章公布之後掀起不少網友留言討論，有過來人建議，如果想要好好休息，可以安排自己喜歡的旅行或者好好調整作息，大膽去嘗試想做的事情，最重要的是吃飽、睡好，重新找回生活的樂趣，再開始尋找新工作。

另一派網友則表示，如果想要學習或精進技能，也可以選擇進修，例如學習語言或新技術，勞動部就有提供許多職訓課程，包含照服員專班、手機攝影與社群經營專班、水電專班、日文訓練班等等，甚至還有不少AI課程，相關開課資訊可以上「職業訓練整合網」查詢。

網路討論多元

其實關於裸辭的問題，網路上一直都有許多相關PO文，有人選擇裸辭專心做股票，也有人裸辭待業2個月就後悔，還有網友建議想裸辭，存款至少要足夠支撐6個月的生活。

4種情況考慮裸辭

但每個人在職場的狀況不同，有時候「沒退路」也不一定代表不好，若有足夠積蓄、在公司過得非常不快樂、沒時間找新工作、健康問題等狀況，或許可以好好思考究竟該繼續撐下去，還是裸辭去尋找新的機會。

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