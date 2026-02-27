看板挨酸！茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上　Google顯示歇業了

▲分店回覆惹怒網友。（圖／翻攝自Threads）

手搖飲南霸天「茶の魔手（茶之魔手）」台南仁德中清店，近日因在戶外看板使用簡體字文宣「寶~渴了不，買杯涼的犒勞自己一下」，引發部分消費者不滿。起初，該分店以「視覺美感」回應並大開嘲諷，火上澆油的態度遭到網友集體炎上，後來總部連忙留言致歉，目前該分店在Google已顯示歇業。

簡體招牌強調「現代美感」 分店互槓網友：笑鼠！沒吃你家大米

網友在Threads曬出截圖，只見有消費者留言反應，對簡體字的不滿；而該分店則回應，選擇簡體字是為了「視覺簡潔與現代美感」，且強調在台灣使用簡體字並無法律限制。

不僅如此，分店更語氣輕佻地反擊，「笑鼠！招牌可沒吃你家大米」、「咋地！跟你so哈喔也不行」，其戲謔的態度徹底點燃網友怒火，認為分店應對不當且缺乏品牌管理。

對此，大批網友留言質疑加盟店的管理品質，認為總公司應負起管理責任，「總公司開放加盟也要有相關管理責任與規定」、「如果是加盟店，要不要審慎評估加盟店的水準」、「如果是直營店，你們要不要去了解一下狀況」、「用料會不會也追求簡潔不知道」。

總店長發聲道歉：會持續教育與調整

眼見風波擴大，茶の魔手總店長火速在Threads發文致歉，強調品牌走過30多年，始終專心「把茶做好」。對於門市文宣造成負面觀感，總公司承諾會傾聽民意並持續進行教育與調整。

總店長感性表示，每一杯茶的價值來自土地與彼此的尊重，未來會繼續認真做好每一天的茶，盼能平息加盟店發言不當引發的怒氣。