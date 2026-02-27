培育校園領導生力軍　台南市辦國中小候用主任童軍木章訓練

▲台南市辦理候用主任童軍木章基本訓練，強化校園行政領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培育兼具專業素養與實務能力的學校行政領導人才，台南市政府教育局2026年度分別辦理國中及國小候用主任童軍木章基本訓練，透過童軍教育的體驗式學習與系統化培訓，強化候用主任課程領導、團隊經營與風險管理能力，為校園永續發展儲備優質領導人力。

市長黃偉哲表示，學校行政領導者是推動教育政策與校務發展的關鍵角色，其領導能力直接影響學生學習品質與整體校務推動成效。童軍教育強調責任、服務、榮譽與團隊合作精神，與現代教育領導所需核心素養高度契合。市府將童軍木章訓練納入候用主任培育制度，透過實務導向的歷程，培養具備領導力與行動力的教育人才，持續精進教育專業體系。

教育局長鄭新輝指出，童軍木章基本訓練重視體驗與實務應用，內容涵蓋露營活動、團隊合作及課程規劃等，讓候用主任在實際操作中學習領導統御、溝通協調及安全管理能力，並將所學轉化為校務經營與課程領導的動能。透過與中華民國童軍總會及台南市童軍會合作，整合專業訓練資源，進一步強化校園治理效能。

教育局說明，國小候用主任幼童軍木章基本訓練於2月27日至3月1日在億載國小漁光分校童軍營地辦理；國中候用主任童軍木章基本訓練則採兩階段露營方式，訂於5月2日至3日及5月9日至10日在台南市立南新國民中學辦理。課程內容涵蓋童軍運動精神、小隊制度、技能操作與團務經營等核心項目。

教育局強調，透過木章訓練歷程，將個人服務熱忱轉化為具體實踐力與影響力，展現台南市持續深化教育專業發展、培育優質校園領導人才的決心，為提升整體教育品質與競爭力奠定基礎。