台南購物節登錄破70億！　黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

▲台南購物節第四次月月抽登場，市長黃偉哲親自抽出大獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「2025台南購物節」買氣持續升溫，27日於新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動。市長黃偉哲親自出席抽出多項總價值超過百萬元大獎，並當場宣布再加碼8台由宏佳騰動力科技提供的智慧電車，將於3月7日壓軸抽出，為活動再添話題。



黃偉哲表示，台南購物節發票登錄金額已強勢突破70億元大關，刷新歷年紀錄，顯示活動成功帶動商圈、夜市及百貨賣場消費動能，為地方經濟注入活水。他提醒，發票可登錄消費日期至3月1日止，民眾務必把握最後黃金時間，踴躍消費參與抽獎。



經發局長張婷媛指出，今年購物節延續「月月抽」機制，同時結合百貨商場、商圈、市場與夜市響應，鼓勵民眾走入街區支持在地店家，並攜手企業提供多元獎項，讓活動成為串聯產業與消費者的重要平台。民眾可透過官方LINE登錄發票參加抽獎。



經發局表示，壓軸抽獎將於3月7日在MITSUI OUTLET PARK 台南登場，屆時將抽出總價值超過250萬元的重量級大獎，包括TOYOTA bZ4X電動車、現金88萬元，以及宏佳騰智慧電車等，預期再掀參與熱潮。



經發局強調，台南購物節不僅帶動短期消費，更透過長時間活動設計，培養支持在地商圈與產業的消費習慣，形塑城市消費品牌，讓台南成為「好逛、好買、好玩」的生活城市。



今日抽獎現場，包括立委陳亭妃、市議員沈震東，以及立委王定宇、林俊憲服務處與多位議員服務處代表均派員到場參與，共同見證熱絡抽獎氣氛。