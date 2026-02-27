　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南購物節登錄破70億！　黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

▲台南購物節第四次月月抽登場，市長黃偉哲親自抽出大獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南購物節第四次月月抽登場，市長黃偉哲親自抽出大獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


「2025台南購物節」買氣持續升溫，27日於新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動。市長黃偉哲親自出席抽出多項總價值超過百萬元大獎，並當場宣布再加碼8台由宏佳騰動力科技提供的智慧電車，將於3月7日壓軸抽出，為活動再添話題。

▲台南購物節第四次月月抽登場，市長黃偉哲親自抽出大獎。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲表示，台南購物節發票登錄金額已強勢突破70億元大關，刷新歷年紀錄，顯示活動成功帶動商圈、夜市及百貨賣場消費動能，為地方經濟注入活水。他提醒，發票可登錄消費日期至3月1日止，民眾務必把握最後黃金時間，踴躍消費參與抽獎。


經發局長張婷媛指出，今年購物節延續「月月抽」機制，同時結合百貨商場、商圈、市場與夜市響應，鼓勵民眾走入街區支持在地店家，並攜手企業提供多元獎項，讓活動成為串聯產業與消費者的重要平台。民眾可透過官方LINE登錄發票參加抽獎。


經發局表示，壓軸抽獎將於3月7日在MITSUI OUTLET PARK 台南登場，屆時將抽出總價值超過250萬元的重量級大獎，包括TOYOTA bZ4X電動車、現金88萬元，以及宏佳騰智慧電車等，預期再掀參與熱潮。

▲台南購物節第四次月月抽登場，市長黃偉哲親自抽出大獎。（記者林東良翻攝，下同）
經發局強調，台南購物節不僅帶動短期消費，更透過長時間活動設計，培養支持在地商圈與產業的消費習慣，形塑城市消費品牌，讓台南成為「好逛、好買、好玩」的生活城市。


今日抽獎現場，包括立委陳亭妃、市議員沈震東，以及立委王定宇、林俊憲服務處與多位議員服務處代表均派員到場參與，共同見證熱絡抽獎氣氛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖
快訊／孫易磊退場　火腿6比1擴大領先
全台首例！　老牌科大併入暨大
快訊／中華隊得分了！　張育成、林安可連線助破蛋
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」...18萬飛了
《流星花園》大咖男星被目擊「酷澎當物流人員」　公司證實
快訊／炸裂大巨蛋　火腿3轟5比0領先
巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功商水友善校園週「反毒反黑反霸凌」　警校攜手守護青春

富岡警勤區經營發揮社區關懷功能　協助轉介弱勢資源

台南北門東隆宮360週年系列活動登場　「羽墨生香」水墨聯展飄藝香

學生法治與自我保護加強　關山警開學首周進校園

推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

南消後甲消防分隊結合裕聖里提燈活動　宣導元宵居家用火安全

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功商水友善校園週「反毒反黑反霸凌」　警校攜手守護青春

富岡警勤區經營發揮社區關懷功能　協助轉介弱勢資源

台南北門東隆宮360週年系列活動登場　「羽墨生香」水墨聯展飄藝香

學生法治與自我保護加強　關山警開學首周進校園

推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

南消後甲消防分隊結合裕聖里提燈活動　宣導元宵居家用火安全

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

港媒爆劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被政治攻擊

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

幫把脈還開藥！老中醫被踢爆無照行醫　付國庫10萬換緩刑

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

矽谷工程師宣布離開台灣！　辭職當歌手「燒光800萬積蓄」YTR嘟嘟人力挺

茶之魔手分店簡體字看板惹議　總公司急滅火：持續教育與調整

世界首座水平旋轉摩天輪！大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖人物

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

汪小菲初七升級三寶爸！　張蘭心疼馬筱梅「扛重擔」

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛宣導住警器守護鄉親安全

更多熱門

相關新聞

國道1號南向台南系統「3車追撞」！2人送醫

國道1號南向台南系統「3車追撞」！2人送醫

國道1號南向317.4K、台南系統今(27日)午傳出一起追撞事故，警方初步調查，46歲的江男當時駕車行駛於內車道，疑似未保持安全距離，追撞前方2車肇禍，整起事故造成2人輕傷送醫，3車駕駛人均無酒駕情形，詳細事故原因尚待釐清。

培育校園領導生力軍台南市辦國中小候用主任童軍木章訓練

培育校園領導生力軍台南市辦國中小候用主任童軍木章訓練

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送邀民眾把握228連假限量領取

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送邀民眾把握228連假限量領取

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

快訊／台南工廠凌晨火警！警消出動43人灌救　

快訊／台南工廠凌晨火警！警消出動43人灌救　

關鍵字：

台南購物節登錄黃偉哲加碼智慧電車買氣

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面