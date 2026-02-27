台南北門東隆宮360週年系列活動登場　「羽墨生香」水墨聯展飄藝香

▲三寮灣東隆文化中心舉辦「羽墨生香」羅色惠師生作品聯展，吸引藝文愛好者參觀。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導



台南市北門區三寮灣東隆宮創建360週年舉辦「神恩360香火永傳：宗教文化盛典」系列活動，其中「羽墨生香—羅色惠師生作品聯展」自27日起至3月底，在東隆文化中心展出，邀請水墨藝術家羅色惠老師攜手學生共同呈現創作成果，展現水墨藝術在當代語境下的多元樣貌與薪傳精神。



東隆宮董事長侯正仁表示，「羽墨生香」以「羽」與「墨」為創作核心意象，題材涵蓋花鳥、水禽與自然景致等主題，寓意筆墨交會間所蘊含的清雅氣韻。作品不僅描繪自然生命的靈動之美，也傳遞藝術修為沉澱出的文化底蘊與人文情懷。所謂「香」，既是花鳥題材所散發的自然清芬，更象徵水墨創作由內而外流露的精神餘韻。



總幹事吳崑源指出，羅色惠長年深耕水墨教學，重視筆墨根基與個人風格養成，引導學生在傳統技法中開展當代視野。此次師生聯展除呈現老師多年創作成果，也展現教學相長、薪火相傳的藝術脈絡。展出作品中，可見禽鳥姿態的細膩刻畫、花卉墨韻的層次鋪陳，以及構圖中蘊含的東方美學精神。



吳崑源強調，東隆文化中心長期致力地方藝文推廣與文化扎根，透過多元展覽活絡社區文化能量。本次展覽結合宗教文化場域與水墨藝術創作，讓傳統信仰與當代藝術彼此對話，為北門地區注入春季藝文新氣象。



主辦單位邀請藝文同好與民眾踴躍前往參觀，在宣紙與墨色之間，感受水墨清香流轉的藝術風景，體會傳統筆墨在當代綻放的新生命力。