必比登名店「鴨肉珍」出包！白飯加料瓷碗碎片　衛生局揪7缺失

記者吳奕靖／高雄報導

有網友近日在社群平台Threads發文示警，指出自己在26日前往曾經榮獲2022年米其林必比登推薦的高雄鹽埕區知名店家「鴨肉珍」用餐時，竟在飯中吃出疑似「瓷碗碎片」，並貼出多張照片提醒「請有去吃鴨肉珍的人，務必注意飯裡有沒有碗的碎片」，貼文曝光後迅速引發討論。

▲高雄市衛生局人員前往《鴨肉珍》稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從網友公開照片可見，一塊白色尖銳碎片被放置於手指上，外觀疑似陶瓷材質；另一張畫面中，餐巾紙上放有多塊碎裂物，而盛裝餐點的瓷碗底部邊緣明顯缺角破損，疑似餐具破裂後碎片混入白飯中。高雄市政府衛生局在27日接獲通報後立即派員前往稽查，現場檢視食材未發現異物，並檢查餐具及瓷碗，當下未見破損情形。業者雖表示未接獲民眾正式申訴，但坦承網路流傳照片內容屬實。

▲高雄市衛生局人員前往「鴨肉珍」稽查，仔細查看碗底的情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局指出，本案涉及食品中發現異物情形，將依《食品安全衛生管理法》第15條及第44條規定辦理，最重可裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。稽查同時也發現多項衛生缺失，包括食品從業人員未完成健康檢查、未佩戴手套、垃圾桶未加蓋、部分食材未覆蓋、員工私人用品未專區放置、未張貼洗手掛圖，以及未建立冷藏溫度紀錄等情形，已依違反《食品安全衛生管理法》第8條責令限期改善，若複查未改善，將再開罰6萬元以上罰鍰。

對此，吳姓業者受訪時表示，該款碗為陶石材質，底部較薄，長期碰撞後會變得脆弱，最終可能破裂，「那當然網路上那一個是我們沒有注意，是我們有疏失，是我們沒有自己去注意到。」他坦言確有疏忽，同時強調當天早上得知情況後，已立即清查店內碗盤。

初步盤點約有七、八個碗出現破損狀況，吳姓業者說明，「一定是碰撞，絕對不是一兩次，可能長時間使用，越來越多次碰撞，本身就越來越脆弱，到某一次再輕輕一撞，它就會破掉、裂掉。」不過店內使用此款材質碗已約30年，「這一次當然是我們沒有注意到。」他表示將全面檢討：「我們會再去斟酌，是洗碗方式有錯誤，擺放方式有錯誤，還是碗的材質需要汰換，甚至換其他材質的碗裝飯，去防範這種問題再發生。」

▲高雄市衛生局人員前往「鴨肉珍」稽查，意外查獲多項疏失。（圖／記者吳奕靖翻攝）