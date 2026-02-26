基檢淪煲愛小窩！劣檢擁「酒店名花妻」牽線放貸　女密友深情陪伴

記者劉昌松、黃資真／綜合報導

44歲基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌長期放高利貸，利用職權向高姓包商施壓、恐嚇，逼迫簽下1億元債權約定，趁機併吞公司。基隆地檢署今(26日)下午基隆地院裁准羈押禁見。據悉，林的蔣姓前妻在是南投的「酒店名花」，2人婚後打算靠著妻子黑白兩道通吃關係放貸賺錢，離婚後林渝鈞又在辦公室與李姓女工友幽會，感情生活十分混亂。

▲基隆地檢署檢察官林渝鈞竟是放高利貸的錢莊大亨，李姓女密友（左）、蔣姓前妻（右）。（圖／民眾提供）

放高利貸肖想賺大錢 「酒店名花」前妻幫牽線

據知情人士透露，林渝鈞在司法官學院畢業後，分發到南投地檢署任職後，與有「酒店名花」之稱、外型亮麗的蔣姓女子交往、結婚生子，2018年調任基隆地檢署後蔣妻又生了孩子，當時不少基隆地檢署檢察官還包紅包恭喜。

之後，林渝鈞走偏路找金主借錢，透過黑白兩道通吃、擁有厲害交際手腕的蔣妻幫忙下，開始做起放高利貸生意，打算靠此賺大錢，但事實並非他們所想的如此簡單，由於收不到利息、連本金都收不回來，金主們開始向林渝鈞討債，最終夫妻倆在2024年7月簽字離婚。

離婚又遇連環討債 女密友深情陪伴

起初不少人認為林渝鈞是「假離婚」，但林渝鈞跟當時在基隆地檢署工作的李姓女工友越走越近，後來成為林的正牌女友，3人之間的糾葛宛如霧裡看花。

身為暖心女友，李女會將自己的帳戶給林渝鈞使用，進出大筆資金，後續李女被發現會偷看公文，遭到解聘，依舊會偷偷進入林渝鈞的辦公室，死心陪著被追債壓力大的男友。

▲林渝鈞為了躲避追債，住進地檢署辦公室。（圖／記者郭世賢翻攝）



檢辦變煲愛小窩 被同事抓個正著

知情人士也提到，事實上林渝鈞是為了躲避金主才搬進基檢辦公室生活，有時半夜洗完澡還會只穿著一條內褲，大喇喇在基檢走廊閒晃，引起其他人不滿，當他們發現李女經常出入林渝鈞辦公室時，有人半夜故意在門外等候製造「巧遇」，沒想到正好抓個正著，當李女開門見到外頭有人，嚇得大叫，立刻又衝回辦公室。