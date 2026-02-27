　
社會 社會焦點 保障人權

伏擊醫美董座「殺人未遂聲押」　槍手5天前才因持槍交保

▲▼開轟醫美董座槍手落網關，移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲林于翔涉嫌槍擊醫美診所負責人後逃亡，被依殺人未遂等罪嫌聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有黑幫背景的林于翔21日在台北市槍擊醫美診所老闆後，經多次變裝逃逸、躲進阿里山民宿，檢警26日循線逮人，赫然發現林于翔早在16日就在南投因持有槍彈被諭令交保，竟隔5天又取得其他槍枝犯案，逃亡路線也顯然精心策畫。台北地檢署27日凌晨依殺人未遂等罪，有勾串滅證之虞，將林男聲押禁見並追查幕後藏鏡人。

台北市仁愛路四段1間醫美診所21日（初五）中午開工團拜時，1名蒙面人突持槍射擊，造成蕭姓負責人小腿被貫穿，另有員工遭流彈波及，所幸送醫後皆無大礙，檢警立刻組成專案小組，調閱監視器追蹤，發現槍手在犯案前後，共11次變裝，且先後以步行、叫車、搭高鐵等方式逃亡。

專案小組鎖定槍手林于翔具有竹聯幫仁堂名仁會背景，持續檢視相關通聯、社群紀錄，赫然發現林于翔16日（除夕）就曾在南投縣被查獲持有非法槍彈，經移送地檢署偵訊後交保5萬元，林于翔身上的違禁品都已遭查扣，卻又在短時間內犯下槍擊案，直到26日凌晨才在落腳民宿內，被警方破門逮捕。

辦案人員懷疑，林于翔日前持槍現身南投恐有其他不法計畫，因故中斷後，又能接續進行醫美診所槍擊案，逃亡路線上又都有衣物可供換穿，疑似經過精密策畫，但林于翔對行兇動機與作案用槍彈下落都交代不清，被檢察官聲押禁見；同為竹聯幫仁堂背景的彭文德與林子博、吳浩源、石佳和4人分別交保15萬、30萬元，各限制出境出海並接受科技監控；林于翔父親與女友訊後請回。

02/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

伏擊醫美董座「殺人未遂聲押」　槍手5天前才因持槍交保

醫美槍擊逃亡變裝殺人未遂槍砲林于翔

