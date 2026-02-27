超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉的幸福企業全拓工業，董事長吳崇讓展現霸氣，砸下超過1000萬元，帶領60多名員工前進東京巨蛋，親臨2026世界棒球經典賽現場，為台灣隊加油打氣！這場豪華7日應援團行程，老闆不僅包吃包住包玩，更要讓員工親身感受棒球的團隊精神。

▲彰化全拓工業董事長吳崇讓豪擲千萬招待員工前進東京看經典賽。（圖／民眾提供 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲能前進東京為中華隊加油全拓工業員工超開心。（圖／民眾提供 ）

「去年看到台灣隊在世界12強奪冠，我真的感動到不行，當時就下定決心，今年一定要帶全體員工一起去東京巨蛋看經典賽！」本身也是游泳好手的吳崇讓，從小就是半夜爬起來看棒球的熱血球迷，這回為了讓「Team Taiwan應援團」美夢成真，從住宿、機票到門票全部一手包辦，砸下千萬毫不手軟。

全拓工業60多名員工將在3月3日出發、3月9日返程，整整7天工廠全面停工，訂單早就提前趕工出貨完畢。吳崇讓透露，為了這次旅程，1、2月就不斷和國內外客戶溝通，客戶們也都非常支持，讓公司能提前完成出貨，「今天228補假我們還是在趕工，絕對不能造成客戶困擾！」

▲彰化全拓工業為了前進東京看經典賽，連假趕工。（圖／民眾提供 ）

這趟奢華應援團每人平均花費超過20萬元，60多人加起來破千萬，員工參與率高達85%，只有少數因為家庭或健康因素無法同行。「棒球最重要的是團隊精神，有二刀流能投能打，游擊手隨時補位，我希望員工也能擁有這樣的彈性和能力。」吳崇讓強調，他一直把員工當成公司最重要的資產，這次不只是看球賽，更能展現最真實的團隊合作。

▲彰化全拓工業董事長吳崇讓日前將上超跑駛進母校彰安國中。（圖／彰安中提供 ）

其實全拓工業早就以幸福企業著稱，專精高階車輛油封，甚至打入歐洲頂級超跑供應鏈。吳崇讓本身也是超跑收藏家，但公司既不上市也不上櫃，盈餘全用來回饋員工。這回霸氣帶隊前進東京巨蛋，員工驚喜連連，日前彰安國中開學，還將超跑開進母校，分享自己從人生低谷翻身的經歷，更用獨門的「廁所哲學」告訴學弟妹們，「能把廁所掃乾淨的人，才有辦法經營上億企業！

吳崇讓最後也向其他企業主喊話「當然每家公司都有自己的考量，不管是經費還是交貨壓力，沒辦法到場也沒關係，只要能在電視機前為台灣隊加油，一起為台灣隊爭取最佳佳績，這份心意同樣值得稱讚！」要在東京巨蛋展現台灣人的熱情！