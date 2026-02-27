黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

年度技術盛會GTC 2026定於3月16日至19日在美國加州聖荷西隆重登場。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前搶先預告，本屆大會的重頭戲將是發表「世界前所未見」的全新晶片架構Feynman，這款晶片不僅是輝達下一世代的旗艦產品，更是全球首款採用台積電A16晶片先進製程的晶片，預計將AI算力推向全新次元。

接棒Blackwell 輝達Feynman架構橫空出世

根據韓媒《朝鮮商業》與科技網站《Wccftech》報導，輝達計畫在GTC 2026上正式公開研發中的新一代資料中心圖形處理器Feynman。這款晶片將銜接目前已量產的Blackwell，以及預計於2026年問世的Rubin架構，成為輝達穩固市場霸權的關鍵武器。

產業人士透露，輝達致力於提供效能卓越的下一代晶片，以鞏固其在AI領域的領先地位。Feynman預計於2026年下半年開始投產，並在2028年正式投入市場；不過，由於先進製程的高度複雜性，實際出貨給客戶的時間點可能落在2029年至2030年間。

台積電A16製程助攻 「超級電軌」突破物理限制

Feynman晶片最大的亮點在於採用台積電最新的16A（1.6奈米）製程技術。這項製程被視為半導體領域的巨大飛躍，首度導入了「超級電軌」（SPR）技術。透過將供電線路移至晶圓背面，能有效提升邏輯密度約10%，並降低功耗達15%。

此外，A16製程也解決了困擾業界已久的「靜態隨機存取記憶體」（SRAM）擴縮瓶頸，讓原本難以縮小的記憶體單元成功「瘦身」，釋放出更多空間來堆疊算力。市場傳聞，Feynman還可能整合類語言處理單元（LPU）技術，專門針對大型語言模型（LLM）與生成式AI的推論任務進行極速優化。

產能佈局成關鍵 輝達傳接觸英特爾代工

在供應鏈方面，台積電作為輝達AI晶片的獨家量產商，已著手擴大1.6奈米產能。據悉，輝達不僅是台積電A16製程初期量產階段的第一位客戶，甚至極有可能是該製程初期的唯一客戶，顯示雙方合作關係依舊牢不可破。

然而，輝達也在積極尋求多元化的產能佈局。消息指出，輝達已對英特爾（Intel）進行股權投資，並正考慮將部分Feynman GPU的生產委託給英特爾代工，雙方目前正就封裝與製造合作進行深入磋商。

不僅有AI晶片 GTC將展示物理AI與個人電腦技術

除了萬眾矚目的Feynman晶片外，輝達在GTC 2026也將展現全方位擴張生態系的野心。產業人士指出，黃仁勳將展示一系列下一代技術，包括進軍全新市場的個人電腦（PC）晶片，以及用於運行「物理AI」（Physical AI）與「數位雙胞胎」（Digital Twins）的軟體解決方案。

輝達正試圖將其GPU的影響力從資料中心延伸至現實世界的物理應用，透過強大的硬體效能驅動更多元化的AI生態。