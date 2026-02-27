　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

年度技術盛會GTC 2026定於3月16日至19日在美國加州聖荷西隆重登場。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前搶先預告，本屆大會的重頭戲將是發表「世界前所未見」的全新晶片架構Feynman，這款晶片不僅是輝達下一世代的旗艦產品，更是全球首款採用台積電A16晶片先進製程的晶片，預計將AI算力推向全新次元。

接棒Blackwell　輝達Feynman架構橫空出世

根據韓媒《朝鮮商業》與科技網站《Wccftech》報導，輝達計畫在GTC 2026上正式公開研發中的新一代資料中心圖形處理器Feynman。這款晶片將銜接目前已量產的Blackwell，以及預計於2026年問世的Rubin架構，成為輝達穩固市場霸權的關鍵武器。

產業人士透露，輝達致力於提供效能卓越的下一代晶片，以鞏固其在AI領域的領先地位。Feynman預計於2026年下半年開始投產，並在2028年正式投入市場；不過，由於先進製程的高度複雜性，實際出貨給客戶的時間點可能落在2029年至2030年間。

台積電A16製程助攻　「超級電軌」突破物理限制

Feynman晶片最大的亮點在於採用台積電最新的16A（1.6奈米）製程技術。這項製程被視為半導體領域的巨大飛躍，首度導入了「超級電軌」（SPR）技術。透過將供電線路移至晶圓背面，能有效提升邏輯密度約10%，並降低功耗達15%。

此外，A16製程也解決了困擾業界已久的「靜態隨機存取記憶體」（SRAM）擴縮瓶頸，讓原本難以縮小的記憶體單元成功「瘦身」，釋放出更多空間來堆疊算力。市場傳聞，Feynman還可能整合類語言處理單元（LPU）技術，專門針對大型語言模型（LLM）與生成式AI的推論任務進行極速優化。

產能佈局成關鍵　輝達傳接觸英特爾代工

在供應鏈方面，台積電作為輝達AI晶片的獨家量產商，已著手擴大1.6奈米產能。據悉，輝達不僅是台積電A16製程初期量產階段的第一位客戶，甚至極有可能是該製程初期的唯一客戶，顯示雙方合作關係依舊牢不可破。

然而，輝達也在積極尋求多元化的產能佈局。消息指出，輝達已對英特爾（Intel）進行股權投資，並正考慮將部分Feynman GPU的生產委託給英特爾代工，雙方目前正就封裝與製造合作進行深入磋商。

不僅有AI晶片　GTC將展示物理AI與個人電腦技術

除了萬眾矚目的Feynman晶片外，輝達在GTC 2026也將展現全方位擴張生態系的野心。產業人士指出，黃仁勳將展示一系列下一代技術，包括進軍全新市場的個人電腦（PC）晶片，以及用於運行「物理AI」（Physical AI）與「數位雙胞胎」（Digital Twins）的軟體解決方案。

輝達正試圖將其GPU的影響力從資料中心延伸至現實世界的物理應用，透過強大的硬體效能驅動更多元化的AI生態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手
「龍仔」曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理
Netflix不玩了！　宣布放棄收購華納兄弟
東京「撞人族」下手台女童！達人曝背後變態心理　過來人教4招應
小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本
敘利亞營區遭棄守！　2萬名「ISIS家屬」集體失蹤了
今年第一聲春雷！　專家預言發生時間
北市人妻報案：老公下班未歸！　警一查驚見顧問、業主倒臥水塔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Netflix不玩了！　宣布放棄收購華納兄弟

希拉蕊稱「完全不認識」淫魔富豪　沒去過私人島、沒搭過專機

敘利亞營區遭棄守！　2萬名「ISIS家屬」集體失蹤了

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

輝達挫逾5%！去年春季來最大跌幅　台積電ADR跌2.82％

95%瀕臨核戰！AI兵推結果曝光　「這模型」戰略決策最瘋狂

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」雙人滑獎金總額曝　透露未來用途

川普訪中倒數　盧比歐：美中關係已達到「戰略穩定」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

醫美槍手林于翔移送

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

Netflix不玩了！　宣布放棄收購華納兄弟

希拉蕊稱「完全不認識」淫魔富豪　沒去過私人島、沒搭過專機

敘利亞營區遭棄守！　2萬名「ISIS家屬」集體失蹤了

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

輝達挫逾5%！去年春季來最大跌幅　台積電ADR跌2.82％

95%瀕臨核戰！AI兵推結果曝光　「這模型」戰略決策最瘋狂

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」雙人滑獎金總額曝　透露未來用途

川普訪中倒數　盧比歐：美中關係已達到「戰略穩定」

小草洗記憶：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出朝聖金句

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

快訊／台南工廠凌晨火警！燃燒60平方公尺　警消出動43人灌救　

吳念庭笑談山川穗高一壘「抓褲子」　點名經典賽日本武士最需警戒對象

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

Netflix不玩了！　宣布放棄收購華納兄弟

不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫揪隱藏真兇：每天都在發生

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

希拉蕊稱「完全不認識」淫魔富豪　沒去過私人島、沒搭過專機

抹茶控請報到！IKEA「草皮蛋糕」超療癒　亞尼克華麗生乳捲登場

伊能靜嘗試喝「豆汁兒」　吃北京美食喊：兩岸一家親

國際熱門新聞

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

關稅退費戰開打　1800間企業提告

輝達「最強晶片」規格曝　台積電A16助攻

敘利亞營區遭棄守　2萬ISIS家屬集體失蹤

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

中國制裁日企祭出口禁令　高市：無法接受

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」獎金總額曝

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

95%瀕臨核戰　AI兵推結果曝光

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

女在男友面前「遭7男輪流性侵」

更多熱門

相關新聞

台積電推零配件在地化計畫　年產值逾20億元

台積電推零配件在地化計畫　年產值逾20億元

台積電（2330）積極驅動供應商轉型升級，並將「提升台灣在地採購零配件比例」列為長期策略目標，於永續報告書中揭露執行進展。因應先進製程的嚴格要求，為強化本土供應商研發及製造實力，民國113年台積電啟動「設備零配件在地化創新計畫」，以資金挹注與技術輔導雙管齊下，不僅補助零配件供應商購置精密設備、優化開發能力，更進一步建立效益認列回饋機制，根據台積電實際採購及使用的零配件數量，認列其所創造的商業價值，並以此折抵供應商於5年後回購該設備的費用，實現互惠共贏的合作模式。

台積電熊本廠虧近百億　美國廠「轉虧為盈」獲利161.4億

台積電熊本廠虧近百億　美國廠「轉虧為盈」獲利161.4億

台股單周勁揚逾5％　法人：未出現爆量長黑、多頭居上風

台股單周勁揚逾5％　法人：未出現爆量長黑、多頭居上風

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

關鍵字：

輝達台積電AI晶片16AGTC2026黃仁勳AI科技

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面