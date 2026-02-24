春節車潮創新高　台東成功警分局全力維護交通秩序

▲成功警春假期間強力疏導保平安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

民國115年九天春假於2月22日圓滿結束。隨著返鄉與旅遊車潮較往年更為密集，轄區交通量明顯攀升。臺東縣警察局成功分局表示，今年春節期間轄內返鄉與採買年貨人次創下新高，為維護用路安全與交通順暢，分局全面啟動交通疏導專案，針對易壅塞路段及重要路口部署優勢警力，即時指揮疏導車流與人潮，並嚴密因應突發狀況，確保長假期間交通秩序穩定。

成功分局指出，成功鎮中華路、大同路大型賣場周邊，以及東河鄉都蘭街道、長濱鄉長濱街道等人潮聚集區域，為春節期間交通熱點。警方事前完成勤務規劃與警力配置，於尖峰時段加強路口指揮與動線引導，落實交通管制作為，展現「交通不打烊」的執行力度，全力維護民眾返鄉及採買動線安全。

分局進一步說明，春節期間大量車流湧入，部分路段易衍生違規停車情形，影響通行效率及行車安全。對此，除現場加強疏導外，亦同步提升線上巡邏密度，針對違規停車等影響交通秩序行為依法取締，以確保道路順暢。

隨著九天連假畫下句點，成功分局提醒民眾，在新春開工期間行經車流繁忙路段，仍應配合現場警力指揮，共同維護交通安全。警方並感謝鄉親於年節期間展現高度自律與配合，使轄區交通維持良好秩序，未來將持續深化交通順暢工作，營造安全有序的交通環境，守護民眾出入平安。