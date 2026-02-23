台東公立國中小營養午餐全面免費上路　饒慶鈴：嚴把食安關卡

▲台東公立國中小營養午餐全面免費上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府自114學年度第2學期起，正式實施「全縣公立國中小學生營養午餐全面免費」政策。23日適逢開學日，縣長饒慶鈴特別前往光明國小視察營養午餐供應情形，關心學生用餐品質與安全。

饒慶鈴表示，台東縣嚴守財政紀律、負債歸零，縣府將資源用於最需要之處，去年即超前部署編列免費營養午餐預算，比台北、台中、高雄、台南等縣市提早一學期實施，目的在於減輕家長經濟負擔，提升教育支持力度。她強調，縣府將持續把關營養午餐食材安全，針對高中以下學校及供應校園午餐的團膳業者辦理衛生稽查與抽驗，確保學生在校用餐安全無虞。

縣府指出，本項政策除涵蓋全縣公立國中小學生外，也將每日協助午餐服務的班級導師及午餐秘書納入補助對象，全縣預計約15,400人受惠。饒慶鈴表示，教育人員是守護孩子成長的重要力量，提供優質午餐環境與完善福利，是縣府責無旁貸的工作。

視察過程中，饒慶鈴與學生親切互動，鼓勵孩子均衡飲食、不偏食，珍惜食物、減少廚餘，共同落實環保理念。學生也熱情回應對當日菜色的肯定。縣府教育處說明，營養午餐菜色均依據營養標準設計，採用國產可溯源食材，確保品質與安全兼顧。

教育處進一步指出，未來將持續督導各校強化午餐安全與衛生管理機制，從備料環境、製作流程到食材來源全面把關，並落實食材溯源制度，同時結合在地食農教育，讓營養午餐不僅滿足學生每日所需營養，也成為深化健康教育的重要一環。