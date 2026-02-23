春節前進太麻里福興宮　大武警強化防詐與交通安全宣導

▲大武警走入太麻里福興宮宣導防詐交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆新年將至，為提升民眾防詐意識與交通安全觀念，臺東縣警察局大武分局日前前往太麻里福興宮，利用春節前參拜人潮聚集時機，向前來祈福的鄉親進行反詐騙及交通安全宣導，提醒民眾在歡度佳節之餘，也要守護自身財產與行車安全。

大武分局表示，春節期間民眾領取年終獎金、包紅包、採購年貨及安排旅遊行程，資金流動頻繁，為詐騙集團活躍高峰期。常見詐騙手法包括「假投資」、「假網購」、「假親友借款」、「假冒公務機關」及近期猖獗的「解除分期付款」等，其中以標榜高獲利、穩賺不賠的投資詐騙最為常見。詐騙集團多透過社群平台、通訊軟體或不明連結吸引民眾加入投資群組，初期提供小額獲利以博取信任，待投入大筆資金後即捲款消失，導致民眾蒙受重大損失。

警方呼籲，凡遇標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線消息」等投資訊息，務必保持冷靜並多方查證，切勿輕信網友或陌生來電指示匯款，也不要隨意提供身分證件資料、金融帳戶資訊或驗證碼。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢，善用「一聽、二掛、三查證」原則，避免落入詐騙陷阱。

在交通安全宣導方面，警方指出，春節期間返鄉及出遊車潮增加，駕駛人應確實遵守交通規則，嚴禁酒後駕車、超速或疲勞駕駛；騎乘機車應全程配戴安全帽，行經路口減速慢行並停讓行人，共同維護道路安全。

大武分局強調，未來將持續結合地方信仰中心及社區活動辦理宣導，透過深入社區、貼近民眾的方式，強化防詐與交通安全觀念，提升宣導實效，守護民眾平安過好年。