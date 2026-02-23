　
地方 地方焦點

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

▲李樹根夫婦再捐近百萬裝備。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲李樹根夫婦再捐近百萬裝備。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉救災能量再提升。本土企業歡欣集團董事長李樹根與胡玉琴女士長期以實際行動支持地方消防工作，繼2024年底捐贈救災指揮車後，今年再度慷慨捐贈總價值新台幣92萬元的專業消防裝備器材，持續強化第一線救災與救護量能。捐贈儀式於今日結合鹿野消防分隊春酒活動舉行，由台東縣消防局局長盧東發代表受贈，並頒發感謝狀，感謝其對地方消防的長期支持與無私奉獻。

盧東發表示，消防預算資源有限，民間力量的挹注成為提升救災效能的重要後盾。李樹根夫婦連續兩年捐助車輛與器材，對偏鄉地區救災效率與同仁執勤安全具有顯著助益，也展現企業深耕在地、回饋鄉里的情懷。李樹根指出，身為鹿野在地子弟，始終秉持「取之於社會、用之於社會」理念，只要家鄉有需要，必定全力相挺；消防人員長年守護地方安全，除了提供最好的裝備，也希望透過實質鼓勵，讓基層同仁在辛勞之餘感受到社會的關懷與肯定。

除物資捐贈外，胡玉琴今年正式接任鹿野防災宣導義消分隊顧問團團長，進一步投入基層防火宣導工作。現場並由鹿野防火宣導分隊分隊長溫寶雲致贈象徵平安守護的「消防寶寶」紀念品，歡迎其加入防宣團隊，共同推動居家防火與防災教育，提升民眾防災意識。

此外，為慰勞鹿野警消、義消及防宣義消同仁一年來的辛勞，李樹根夫婦再加碼贊助新台幣10萬元作為春酒摸彩經費，其中最大獎為2萬元現金紅包，現場氣氛熱烈，有效提振基層士氣。台東縣消防局表示，民間善心不僅充實裝備，更為第一線同仁注入信心與動力，未來將持續結合公私資源，共同守護鹿野及全縣居民生命財產安全。

農曆春節9天連假結束，各界逐步恢復正常作息。聖十字架療養院於春節過後迎來首筆社會善款，由關山國中第13屆57年次畢業生組成的「關中1357同學會」，將年度聚會結餘款全數捐出作為院內照護基金，展現同窗情誼與回饋地方的善心。

