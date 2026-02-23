　
錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

針對警察缺額創高，網友熱議原因，直指真正的問題不在少子化，而是風險與薪資不成比例。（警政署提供）

▲針對警察缺額創高，網友熱議原因，直指真正的問題不在少子化，而是風險與薪資不成比例。（警政署提供）

圖文／鏡週刊

身為治安第一線的警察人員，人力短缺嚴重，缺額有逐年增加趨勢，就有網友發現，警察缺額已連續3年沒補滿，好奇會不會因為少子化的問題，最後報考警察也會取消年齡限制。貼文引發熱議，不過，網友認為，真正的問題不在少子化，而是風險高薪資太少，沒人想當公務員，「沒錢又玩命」、「軍警消護再不加薪，以後大家自求多福」。

一名網友日前在PTT發文表示，在網路上看到報考警察廣告，查看發現警察錄取率高達33%，等於3人報名就有1人有機會錄取。原PO提到，去年考試已取消身高限制，但今年缺額反而更高，好奇「少子化持續下去，未來警察考試會不會也取消年齡限制？」

根據原PO秀出警察缺額統計，2024年為2392人、2025年為2344人，但今年原定缺額卻來到2402人。

貼文一出，引發熱議，雖然有網友認為，少子化是原因之一，但多數人直言，警察工作風險高，薪資太少，才是主要的問題，「現在年輕人有辦法做軍警消這種工作嗎」、「沒錢又玩命」、「大半夜還要抓交通違規，很辛苦的工作」、「有看過班表，好爛的排班，累死，這種高壓工作高時數，薪水才五萬六萬」、「可憐啊，風險高薪水又那樣」、「軍警消護再不加薪，以後大家自求多福」。

也有人認為，制度導致沒人想當公務員，「是終身俸沒了，跟少子化無關」、「年金只是最後一根稻草，其實制度才是」、「軍警缺、公務員缺、老師缺，國家慢性自殺中」、「制度真的爛，人民真的雕，沒人想做」。


02/21 全台詐欺最新數據

快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

