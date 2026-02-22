黃偉哲領軍AI大躍進！　台南防詐擴點、水務奪獎、沙崙落地打造AI城市

▲台南市長黃偉哲推動AI創新應用，強調打造城市級主權AI願景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府114年全面推動AI創新技術導入市政，交出亮眼成績單。市長黃偉哲表示，市府積極響應中央「大南方新矽谷推動方案」，以沙崙人工智慧產業專區為核心，串聯智慧治理、智慧交通、智慧健康等關鍵領域，逐步實現「城市級主權AI」願景，讓AI不只是口號，而是解決城市問題的實際工具。



防詐再升級 AI ATM擴點守護市民財產



台南市持續以科技打擊詐騙，繼去年5月率先全國推動「口罩ATM防詐」政策後，2026年1月起再攜手中國信託銀行，於車手提領熱點擴大佈建AI防詐ATM系統。透過AI影像辨識與即時聯防通報機制，大幅提升攔阻成功率。根據統計，2025年台南市車手提領次數較去年同期下降65.8%，成效顯著。市府強調，防詐不是單一局處的責任，而是公私協力的成果，透過科技力量與金融機構合作，讓市民財產安全多一道防線。



5G AIoT智慧水務奪獎 每日穩供1萬5500噸再生水



在水務治理方面，水利局於永康水資源回收中心導入「5G AIoT智慧水務數位雙生系統」，整合全域感測、AI決策輔助及區塊鏈數據存證等技術，打造智慧水務管理新典範。該系統可提前30分鐘預警水質異常，操作效率提升80%至90%，並確保每日1萬5500噸再生水穩定供應南科園區，支援台積電、聯電等半導體產業用水需求。此項成果更榮獲「2026智慧城市創新應用獎」（縣市創新應用組），成為全國水務數位轉型的重要標竿。



沙崙AI專區落地 城市級主權AI成形



沙崙人工智慧產業專區先期計畫完成兩項關鍵AI應用驗證，為台南建構「城市級主權AI」奠定基礎。其中，「AI問答智慧語音辨識系統」結合多語言語音辨識與生成式AI技術，協助市民服務專線話務人員即時回應民眾問題，從過去被動接聽轉型為主動治理，提升服務效率與滿意度。「文化內容生成平台」則匯聚逾萬張在地影像資料，透過生成式AI建構文化資料庫，讓台南深厚文化底蘊轉化為可應用的數位資產，成為城市品牌行銷與文創產業發展的重要引擎。

黑客松成果開源 智慧交通與健康同步進化



2025年市府推動黑客松成果導入計畫，成功孵化「國土監測流程優化」、「公有資產管理系統」、「專責醫師資訊整合平台」及「AI資料彙整平台」四大專案，並完成GitHub開源上架與成果展，落實開放政府與跨域協作精神。



此外，市府攜手工研院與成功大學推動AI創新應用實證計畫。在智慧交通面向，完成沙崙智慧城場域規劃，導入弱勢用路人保護系統等前瞻技術；在智慧健康面向，協助衛生局打造篩檢問卷與名單抓取系統，透過AI將原本30至60分鐘的人工流程縮短至數分鐘，大幅提升行政效率。



研考會主委王效文表示，AI導入不僅提升市政服務效能，更建立可開源共享的創新模式，未來將持續以市民需求為核心，推動跨局處整合，讓決策更科學、治理更透明、市民更有感，穩健朝智慧城市願景邁進。