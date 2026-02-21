　
地方 地方焦點

《Pokémon GO》再臨台南！6萬訓練家湧入　黃偉哲啟動「超級之夜」光雕秀

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球訓練家引頸期盼的《Pokémon GO》大型實體活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，20日起一連三天在台南都會公園盛大登場，首日即吸引超過6萬人次湧入會場，依電信業者人流統計創下亮眼數字。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲親臨現場，與來自全台及海外的玩家同歡，並與貴賓共同啟動首度登場的「超級之夜」光雕秀，讓台南夜空在聲光交織下化身沉浸式寶可夢舞台。

黃偉哲表示，《Pokémon GO》活動是全球唯二、亞洲唯一選址台南舉辦，格外珍貴。活動自2月20日至22日連續三天在台南都會公園舉行，白天抓寶、夜晚賞秀，還可順遊奇美博物館埃及特展、探訪古蹟景點、品嚐台南小吃，一趟旅程滿足遊戲與觀光雙重體驗。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

台南曾於2018年獲選為《Pokémon GO》實體活動城市，今年適逢遊戲十週年再度回歸，象徵意義濃厚。活動恰逢春節連假，不僅為返鄉民眾增添新春樂趣，也吸引國際旅客透過遊戲認識台南歷史底蘊與城市風貌。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

今年活動規劃三大主題棲息地，包括「中央村莊」、「海岸研究所」與「山脈地帶」，結合大型寶可夢氣偶裝置與拍照場景，讓玩家彷彿走入遊戲世界。更首度推出異色「蒂安希」、戴著卡魯穆帽子的皮卡丘與戴著莎莉娜帽子的皮卡丘等限定角色，掀起玩家捕捉熱潮。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

夜幕降臨後，重頭戲「超級之夜」正式揭開序幕。在黃偉哲、市府觀光旅遊局長林國華，以及《Pokémon GO》全球負責人吳友軒（Ed Wu）、亞太區行銷總監許世婉（Elaine Hui）共同倒數下，光雕秀璀璨登場。絢麗燈光結合音效與動畫投影，將公園場域轉化為沉浸式夜間遊戲空間，現場歡呼聲此起彼落。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》首日吸引超過6萬人次湧入台南都會公園，玩家熱情抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

觀旅局指出，透過遊戲串聯城市空間、文化景觀與節慶氛圍，是台南持續推動城市行銷的重要策略。隨著活動持續兩天，預期將再帶動觀光人潮與城市曝光度，讓世界看見台南的創新與活力。更多活動資訊可至《Pokémon GO》官網及台南旅遊網查詢。

Pokémon GO台南訓練家黃偉哲超級之夜光雕秀

