煮食離火釀濃煙！台南大樓虛驚一場　南消七大隊籲落實人離火熄

▲台南某大樓因住戶煮食未關火，濃煙瀰漫，消防人員到場處置。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市過年期間發生一起因煮食不慎導致濃煙瀰漫大樓的案件，所幸消防人員及時處置，未造成人員傷亡，台南市消防局提醒，年節期間家家戶戶開火頻繁，民眾烹調時務必提高警覺，切勿因短暫離開或一時疏忽，讓廚房成為火災隱憂。

消防局指出，當日上午9時38分接獲119通報，指稱轄內某大樓有濃煙竄出，隨即派遣轄區分隊趕赴現場。消防人員到場後發現，濃煙自住戶廚房飄散而出，經查係住戶煮食時未關閉爐火便外出，鍋具長時間乾燒，產生大量油煙與焦味。所幸火勢尚未擴大，消防人員迅速關閉火源並加強排煙，成功排除危險狀況。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，居家煮食不慎案件時有所聞，尤其農曆年節前後，民眾在家開火時間增加，更應提高警覺。只要短暫離開爐火旁，就應立即關閉火源，避免乾燒引發火災，造成更大損失。

事後消防人員也向大樓住戶進行防火宣導，提醒烹調時切勿離開廚房，並定期檢查爐具及瓦斯設備是否正常，建議選用具備安全裝置的爐具，同時保持廚房通風良好，以降低意外發生機率。

消防局長楊宗林指出，火災預防與安全意識同樣重要，建議家戶裝設住宅用火災警報器，一旦發生異常能及早示警，爭取寶貴逃生時間。消防局將持續強化防火宣導與專業救災能量，守護市民生命財產安全。

市長黃偉哲也提醒，家中若有長者或幼童等行動較慢成員，更應特別留意居家安全，務必安裝住宅用火災警報器。多一分準備，就多一分保障，從日常落實「人離火熄」，才能真正平安迎新春。