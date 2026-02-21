連假進尾聲！台南車流量破26萬輛次　交通局啟動號誌調整應戰

▲春節連假進入收假階段，台南今起出現密集北返車潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2026年春節連續假期自2月14日展開，為期9天，目前已進入收假階段，前幾日走春人潮湧入台南市區與各大景點，初三、初四達到高峰；隨著假期進入尾聲，今（初五）、明（初六）兩天將出現大量北返車潮，道路疏運面臨考驗。



台南市長黃偉哲提醒市民朋友，返程前務必妥善規劃行程與出發時間，避免尖峰時段塞在車陣中；並指示交通局等相關單位持續監控重點路段交通狀況，透過即時資訊發布及彈性調整號誌時制，全力降低壅塞情形。



交通局長王銘德表示，小年夜至除夕期間，整體路況大致順暢，車流集中在永康、大灣及仁德等交流道周邊；自初一起，安平老街、國華街商圈、孔廟及赤崁樓周邊湧入大量人潮，白河關子嶺與鹽水月津港燈節也成為熱門走春據點。在警察局全力投入交通疏導下，各景點主要道路未出現明顯壅塞。



統計顯示，初一、初二市區累計車流量約26萬2800輛次，與去年同期相當。繁忙路段仍以國華街商圈、孔廟及赤崁樓周邊為主。為因應人車集中情形，交通控制中心提前針對西門路、成功路、府前路等重要幹道，以及台17線、台19線部分路段調整號誌秒數、延長綠燈時間，整體交通維持穩定。交通局也呼籲民眾，市區活動盡量減少自行開車，多利用大眾運輸或公共自行車，不僅省時，也更輕鬆。



此外，配合國道疏導措施，2月21日（初五）上午10時至下午6時，國道1號仁德交流道北向入口匝道將封閉6小時。北上用路人建議改由國道1號大灣交流道或台86線仁德系統交流道行駛；若前往新竹地區，可改走台61線西濱快速道路，避開易壅塞路段。



交通局強調，春節期間「台南市即時交通資訊網」服務不中斷，提供即時路況查詢。呼籲駕駛人行前掌握資訊、善用替代道路，並配合現場警力指揮，共同維持交通順暢，為年假畫下平安順利的句點。