重案回顧／特地挑鄭捷殺人10周年！　20歲洪淨攜3刀中捷砍人

▲洪淨帶3把刀到台中捷運水安宮捷運站砍人 。（圖／翻攝畫面）



記者黃資真／台中報導

2024年5月21日上午11時14分，台中捷運一如往常的運行載送乘客，20歲的洪淨卻帶著1把菜刀、2把水果刀上車，開始隨機砍人，造成17歲呂姓少年、27歲長髮哥許瑞顯受傷，最終被周圍見義勇為的民眾奪刀壓制，幸無人死亡，而當天也是北捷鄭捷殺人案10周年，令人毛骨悚然。

2014年5月22日，台北捷運龍山寺站和江子翠站的列車上，兇手鄭捷持刀隨機殺人，造成4人死亡、24人輕重傷，為台灣首起捷運殺人案，鄭捷也在2016年5月10日定讞後執行槍決伏法。

10年後的2024年5月21日上午11時14分，竟在台中捷運發生類似案件，20歲的護專生洪淨攜帶1把菜刀、2把水果刀，搭計程車抵達水安宮捷運站，進到車廂內等車門關上後，便拿出菜刀開始攻擊，離他最近的17歲呂姓少年是首位被砍的人，右肩、右胸及右上臂共有3處撕裂傷。

▲洪淨滿身是血被警方帶走。（圖／民眾提供）



旁人見狀連忙竄逃，其中「長髮男」許姓男子隨即上前試圖搶下刀，但反遭砍傷左臉，劃出長達9公分的撕裂傷，而洪淨第一把刀被他人奪下後，隨即拿出口袋的第二把刀，再度走向人群，但又被另名男子奪下，接著眾人將洪淨壓制在門上，出拳爆打制止他，直到到站後員警緊急將他拉出上銬，依殺人未遂罪送辦，加上洪淨本人共造成4人受傷，所幸無人身亡。

全案於同年6月26日火速偵結，台中地檢署調查認為，洪淨因家庭、求學因素，而對社會產生不滿，在4月間即預謀由殺人讓全國民眾看到自己，選定於大眾捷運車廂內犯案，且刻意選在鄭捷殺人案10周年之際動手，更能加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注而犯案，依殺人未遂罪起訴。