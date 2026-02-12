　
社會 社會焦點 保障人權

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

記者黃資真／台北報導

8旬婦人林劉龍子照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，在2023年5月12日上午事先將1萬元紅包塞入兒子嘴中，用口水巾摀住口鼻悶殺兒子，一審法官判處2年6月。今(12日)總統賴清德批示在農曆年前特赦，而這起長照悲歌，就連法官都罕見在判決書中建請總統特赦。

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林劉龍子悶殺腦麻兒被判2年6月，總統今批示特赦。（圖／資料照，下同）

腦麻兒一顧50年 心力交瘁悶死他

回顧此案，林婦的兒子在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床，領有極重度身心障礙證明，平日無法自理生活，一切全引賴林婦照料，一顧便是50多年。

2023年4月，林婦因確診新冠肺炎，在住處房間自行隔離，期間她開始思索自己的身體狀況不佳、力不從心，兒子也未有起色，在心力交瘁的情況下，她決定親手送兒子上路。

5月11日下午林婦買了1綑膠帶，翌日5月12日上午7時15分，林婦趁外籍看護盥洗的空檔，進入兒子房間反鎖，將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，以口水巾摀住口鼻後，再用膠帶將口鼻部位層層纏繞，進而悶死他。直到外籍看護發現林婦不見人影，林婦兒子房門又上鎖，從家中陽台一看才發現林婦在裡面哭泣，全案才曝光。

相驗照顯現長年細心照料 體型與成年男無異

一審法官在判決書中指出，相驗照片中，長年臥床的死者身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，可見林婦長年費心照料兒子，甚至為了籌照顧費用而賣房。直到疫情間感受到自己已年老力衰，不僅跌倒骨折過，心臟亦安裝數根支架，加上兒子身體毫無起色，遂萌生讓兒子早點離開人世，不要繼續痛苦的念頭，與一般恣意剝奪他人生命的情況不同。

林婦國小畢業後即工作養家餬口，婚後亦悉心照料家庭，審理期間提及殺害兒子的痛苦與無奈時頻頻崩潰落淚，家屬也在庭上表示，林婦很愛小孩，未曾將照顧責任讓晚輩負擔，事實上死者生過多次大病，都是林婦照顧的好，才能救回來，甚至現在林婦的配偶依舊需要她照顧。

綜合上述情狀，一審法官考量即使依自首減刑，最低刑度仍高達5年，屬情輕法重，依法援引刑法第59條酌減其刑，依殺人罪判處林婦2年6月。

林婦絕望痛下殺手 法官罕建請特赦

文末，法官寫道，「一般願意長期照顧無法自理生活的親人的人，本來就是基於對親人的愛與奉獻心，方能堅持下去」，但在年邁與病痛雙重打擊下，因而絕望痛下殺手的情況，恐怕已非刑罰有辦法遏止或處理，「而是國家必須要有更多對照顧者的社會和心理支持，來協助照顧者度過自己人生的難關」，考量林婦犯罪情狀顯有憫恕之處，建請總統特赦。

全案林婦方曾上訴二審，2025年12月底開庭時，辯護人代為陳述否認殺人犯行，主張林婦憂心自身健康及兒子未來，才產生讓兒子「體面離開」的念頭，應認定為加工自殺，但庭審期間林婦多次情緒潰堤、痛哭失聲，均由辯護人代為答辯，但今年初決定撤回上訴，全案於一審定讞。

而總統賴清德在今天批示農曆年前特赦，《赦免法》主管機關法務部認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

相關新聞

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

農曆年前，總統賴清德依據《憲法》第40條及《赦免法》第3條規定，批示同意特赦一位80歲婦人林劉龍子，免除發監執行。回顧中華民國歷任總統，這是史上第8次特赦，包括前總統蔣中正特赦2人、李登輝特赦美麗島事件27人、陳水扁與蔡英文任內各有2次特赦，加上賴清德本次特赦，共計特赦達55人。

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

恐怖鄰居「進門就殺」　受害女願把賠償款都給救命恩人

毒駕致死首改殺人罪　法院認定故意判死

彰化逆子狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴

