恐怖鄰居「進門就殺」釀2重傷　受害女願把賠償款全給救命恩人

▲台中霧峰去年10月發生林男砍殺鄰居案件，案件近日在台中地院審理中。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市去年10月發生殺人未遂案件，一名林男認為鄰居陳女家中發出噪音，憤而持刀刺頸，好心鄰居施男上前救人，反而被傷得更重，現中風仍要復健。今日開庭，陳女說：「他進門就殺了！我家連第四台都沒有，何來噪音。」也跟記者說，賠償款就算拿到，也都要給施男。

去年10月16日14時許，住在霧峰區中正路上某民宅的林男（23歲），質問鄰居陳婦（70歲）製造噪音，開口就問陳婦「吵什麼？」陳婦與另名鄰居施男都否認有噪音聲。

林男返回住家後，拿出水果刀返回陳婦家門，先朝站在門口的施男心臟處刺擊一刀，再朝陳婦臉部猛刺多下。施男忍痛上前阻止，緊緊拉住林男雙手，陳婦跌坐在地，也拚命抵抗，但林男仍不罷休，繼續揮刀攻擊，施男趕緊勒住林男脖子，陳婦再順利搶下刀械。

林男見到刀子已經被奪走，才終於停手不再掙扎，靠坐在現場。施男傷勢尤為嚴重，被醫護人員發現，有主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等傷害；陳婦則是臉部有多處撕裂傷，所幸無生命危險。

▲受害人陳婦被砍到全身是血，救人的施男至今仍因中風在住院。（圖／記者許權毅攝）



今日開庭時，陳婦說自己先是聽到2聲敲擊鐵皮的聲音，以為是鄰居修車廠老闆施男在工作，但詢問後確認不是，2人再一同出來查看，正巧林男也上前，2人發現林男手部紅腫，認為應該是林男敲打。

陳婦說，林男先質問「吵什麼？」但家中沒有第四台、收音機，只有手機，要如何製造噪音？林男離開後，再度回來時就闖進家中，轉頭發現「他就殺了！」

陳婦回憶，鄰居施男為了救她，趕緊勒住林男脖子，她則逃跑打電話求救。再度回來現場時，發現施男倒臥在地，林男坐在地上，刀子則在腳邊，想要把刀拿走，但是血一直「泉」出來，最後才費勁丟刀。

陳婦跟《ETtoday新聞雲》說，施男因為中風，現在仍需要人照顧，醫藥費負擔也很大。記者追問對林男量刑、賠償有何意見？陳婦說，「量刑無所謂，錢也沒關係，都給施先生多一點也可以，就算我拿到了，我也會給他。」