鉛球冠軍誘殺18歲前女友！法院認「不甘受罰」...昨起續押2月

▲台中一名詹朱男誘殺前女友，近日羈押期滿，續押2月。（圖／翻攝該校臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市一名詹朱姓男子不滿前女友要分手，以歸還寵物鼠為由，當街將前女友殺死。詹朱男近日羈押期滿，法院考量他在犯案後，曾有持刀自傷情況，認定有不甘受罰心態，考量本案情節，認定無法具保等手段，足以確保審理順利，裁定2月12日起延長羈押2月。

檢警追查，去年5月10日，體型壯碩、目測上百公斤的詹朱姓男子，想向18歲的詹姓前女友復合，以歸還寵物鼠為由，將詹女從桃園約下來台中談判，詹女如期赴約，並有男性友人陪同，卻沒想到詹男身藏2把水果刀下樓。

詹朱男跟詹女見面後，詹朱男突然以左手搭住詹女右肩膀，再掏出水果刀將詹女刺死，又拿水果刀跟一把摺疊刀自傷，員警到場時，發現詹女已經大量失血，左肺、支氣管以及左心室與主動脈受傷嚴重，傷重死亡。詹朱男則是就醫住院多日，並無生命危險，遭檢方聲押獲准。

據了解，詹女曾參加學校儀隊社，擔任副社長一職，校園生活精彩，事發時準備畢業邁入大學生活，卻遭遇此劫，更讓家屬難以接受。

詹朱男自去年9月遭起訴移審後，遭羈押3月，並於去年12月延長羈押2月。詹朱男坦承殺人罪全部犯行，但曾於案發時持刀自傷，有不甘受罰心態，衡量全案情節，非予羈押，難以追訴。

詹朱男稱，現在已經沒有自傷想法，持續服用藥物。法院聽取檢辯看法後，認為具保或其他強制處分，仍無法確保審判程序順利進行，且詹朱男侵害被害人生命法益，造成不可回復損害，認定有羈押必要，裁定自2月12日起延長羈押2月。

