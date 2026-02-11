　
社會 社會焦點 保障人權

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

▲▼ 新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩拖行殉職，一審判處陳女死刑，家屬3鞠躬感謝。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲劉宗鑫父母（中）聆判後，牽手受訪，感謝新北地院一審合議庭判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

女毒蟲陳嘉瑩開車拒受檢，涉高速拖行派出所所長劉宗鑫殉職慘死，新北地院選任國民法官審理後，今（11日）依殺人罪判陳女死刑、褫奪公權終身，被視為可能是酒駕、毒駕肇事致人於死改依殺人罪判死首例，但本案並非毒駕直接造成，而是陳女故意衝撞護欄、以「虐殺」方式甩開依法執勤警員所致，上訴二審不一定能維持死刑，本件殺人罪見解也未必成為通說。

2019年間，有人在「公共政策網路參與平臺」提案，希望修法將酒駕、毒駕肇事致人於死的行為，訂定唯一死刑，反映對於這類犯行頻傳、屢屢造成無辜死傷的眾怒，雖然提案沒通過，輿論仍不時有毒駕、酒駕肇事致人於死等犯行，應論處殺人罪判死的呼聲。

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉宗鑫（右圖）帶隊盤查女毒蟲陳嘉瑩，遭陳女開車拖行撞擊施工護欄殉職慘死（左圖）。（資料照／記者陳以昇翻攝）

《刑法》第185-3條處罰的酒駕、毒駕行為，歷經多次修法加重刑度，針對因而肇事致人於死的態樣，目前法定刑為3年以上10年以下徒刑、得併科200萬元以下罰金，若是10年內再犯酒駕、毒駕因而致人於死，法定刑才加重到無期徒刑或5年以上徒刑、得併科300萬元以下罰金。

陳嘉瑩本案並沒涉犯毒駕致死罪嫌，她被起訴罪嫌包括毒駕不能安全駕駛罪嫌，法定最重判刑3年，以及妨害公眾往來、駕駛動力交通工具妨害公務執行2罪嫌，法定最重均為5年以下徒刑，因此她被判處死刑，原因出在合議庭以殺人罪論處。

但這不代表本案國民法官與職業法官，認同酒駕、毒駕因而致人於死的結果，應視為殺人行為。

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女毒蟲陳嘉瑩（左圖）拒絕臨檢，派出所長劉宗鑫盤查時遭陳女開車拖行、撞擊施工護欄殉職（右）。（資料照／記者陸運陞翻攝）

判決指出，陳嘉瑩是在劉宗鑫抓住她衣領、手臂，不讓她開車逃跑、並喝令她下車時，不僅高速蛇行危險駕駛，更因拖行劉男仍甩不掉，此時萌生殺意，故意偏左衝撞施工護欄，使攀掛在駕駛座車窗的劉男遭猛烈撞擊慘死。

判決形容陳女的行為「可稱為虐殺」，明知劉男身穿警察制服、依法執行盤查，即使遭拖行仍盡忠職守不願放手，陳女卻視人命如草芥，造成年僅30多歲的劉男枉死、劉男親友蒙受永遠不可磨滅的心靈創痛，更令2名各約5歲與2歲幼女頓失父親、哭著要找父親。

合議庭認為陳女造成的損害鉅大，殺人手段應予嚴譴，且只為了自己逃逸，竟虐殺執行公權力的警官、藐視與挑戰公權力，已犯下「天條大罪」，屬於「天理難容」、「人神共憤」之罪，符合犯罪情節最嚴重可判死的要件，檢方雖僅求處無期徒刑，合議庭仍認定不宜輕縱陳女。

所以陳女本案被判死，不是因為毒駕、危險駕駛或妨害公務等行為，而是落跑拒檢過程動了殺機後的連串舉動。但陳女的殺意是出於存心讓劉男死的直接故意，或即使撞死劉男也無所謂的間接故意，仍有攻防空間，未必符合憲法法庭對於判處與執行死刑的釋憲意旨，上訴二審仍有變數。

02/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

鹿港去年10月發生一起駭人聽聞的逆倫血案，一名56歲謝姓男子疑似情緒失控，不滿86歲老母親找朋友來家裡聊天，竟當場咆哮趕人，隨後更拿起農用鐮刀朝母親瘋狂揮砍，導致老婦人身中58刀、當場倒臥血泊身亡。彰化地檢署近日偵結，依涉殺人罪嫌將謝男起訴，全案將交由國民法官審理。

