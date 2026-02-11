毒駕致死改論殺人罪判死首例？　法官認定陳嘉瑩故意虐殺非因毒駕

▲劉宗鑫父母（中）聆判後，牽手受訪，感謝新北地院一審合議庭判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

女毒蟲陳嘉瑩開車拒受檢，涉高速拖行派出所所長劉宗鑫殉職慘死，新北地院選任國民法官審理後，今（11日）依殺人罪判陳女死刑、褫奪公權終身，被視為可能是酒駕、毒駕肇事致人於死改依殺人罪判死首例，但本案並非毒駕直接造成，而是陳女故意衝撞護欄、以「虐殺」方式甩開依法執勤警員所致，上訴二審不一定能維持死刑，本件殺人罪見解也未必成為通說。

2019年間，有人在「公共政策網路參與平臺」提案，希望修法將酒駕、毒駕肇事致人於死的行為，訂定唯一死刑，反映對於這類犯行頻傳、屢屢造成無辜死傷的眾怒，雖然提案沒通過，輿論仍不時有毒駕、酒駕肇事致人於死等犯行，應論處殺人罪判死的呼聲。

▲劉宗鑫（右圖）帶隊盤查女毒蟲陳嘉瑩，遭陳女開車拖行撞擊施工護欄殉職慘死（左圖）。（資料照／記者陳以昇翻攝）

《刑法》第185-3條處罰的酒駕、毒駕行為，歷經多次修法加重刑度，針對因而肇事致人於死的態樣，目前法定刑為3年以上10年以下徒刑、得併科200萬元以下罰金，若是10年內再犯酒駕、毒駕因而致人於死，法定刑才加重到無期徒刑或5年以上徒刑、得併科300萬元以下罰金。

陳嘉瑩本案並沒涉犯毒駕致死罪嫌，她被起訴罪嫌包括毒駕不能安全駕駛罪嫌，法定最重判刑3年，以及妨害公眾往來、駕駛動力交通工具妨害公務執行2罪嫌，法定最重均為5年以下徒刑，因此她被判處死刑，原因出在合議庭以殺人罪論處。

但這不代表本案國民法官與職業法官，認同酒駕、毒駕因而致人於死的結果，應視為殺人行為。

▲女毒蟲陳嘉瑩（左圖）拒絕臨檢，派出所長劉宗鑫盤查時遭陳女開車拖行、撞擊施工護欄殉職（右）。（資料照／記者陸運陞翻攝）

判決指出，陳嘉瑩是在劉宗鑫抓住她衣領、手臂，不讓她開車逃跑、並喝令她下車時，不僅高速蛇行危險駕駛，更因拖行劉男仍甩不掉，此時萌生殺意，故意偏左衝撞施工護欄，使攀掛在駕駛座車窗的劉男遭猛烈撞擊慘死。

判決形容陳女的行為「可稱為虐殺」，明知劉男身穿警察制服、依法執行盤查，即使遭拖行仍盡忠職守不願放手，陳女卻視人命如草芥，造成年僅30多歲的劉男枉死、劉男親友蒙受永遠不可磨滅的心靈創痛，更令2名各約5歲與2歲幼女頓失父親、哭著要找父親。

合議庭認為陳女造成的損害鉅大，殺人手段應予嚴譴，且只為了自己逃逸，竟虐殺執行公權力的警官、藐視與挑戰公權力，已犯下「天條大罪」，屬於「天理難容」、「人神共憤」之罪，符合犯罪情節最嚴重可判死的要件，檢方雖僅求處無期徒刑，合議庭仍認定不宜輕縱陳女。

所以陳女本案被判死，不是因為毒駕、危險駕駛或妨害公務等行為，而是落跑拒檢過程動了殺機後的連串舉動。但陳女的殺意是出於存心讓劉男死的直接故意，或即使撞死劉男也無所謂的間接故意，仍有攻防空間，未必符合憲法法庭對於判處與執行死刑的釋憲意旨，上訴二審仍有變數。