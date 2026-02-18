鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

▲林男與張男開著小貨車，將廢棄物傾倒在三鶯路一處空地，當場遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區有民眾報案檢舉，三鶯路一處空地淪為「垃圾場」，被不知名人士傾倒廢棄物。警方到場勘查，現場堆滿生活垃圾等各式廢棄物，隨即展開調查，經埋伏順利逮捕開小貨車的2名男子，正在傾倒垃圾，但2人辯稱，受到搬家公司指派，但因無照清運，仍依違反《廢棄物清理法》移送法辦。

據了解，新北市鶯歌區三鶯路巷弄內，有一處空地平時無人看管，近期莫名出現大量生活垃圾、資源回收物，甚至還有大型廢棄物堆疊，疑似遭人非法傾倒，現場散發陣陣惡臭，並且十分雜亂嚴重影響當地景貌。1月8日民眾報案檢舉，警方研判該處成非法傾倒熱點，隨即與環保局成立專案小組，並且加強週遭巡邏。

▲新北鶯歌三鶯路巷弄內空地，被人隨意丟棄廢棄物，遭到民眾檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

經過警方一週埋伏，終於在1月12日晚間7時許，發現林姓、張姓2名男子，開著小貨車停在空地，並且將車上雜物搬下放置於空地，警員隨即上前盤查，但2人辯稱是受到搬家公司委託，派遣清除作業，為了減省手續就直接將垃圾運送至此處，警方通報環保局，依《廢棄物清理法》將2人移送新北地檢署偵辦。

三峽分局提醒，非法清除、棄置廢棄物除破壞環境衛生，更可能衍生公共危害，最重可處拘役或多額罰金。三峽分局將持續與環保局合作，強化查緝作為，杜絕不法，共同維護市容環境。

▲林男與張男遭警方查獲，發現丟棄的為一些建築所剩垃圾。（圖／記者陸運陞翻攝）