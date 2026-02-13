肉搏畫面曝！「二師兄」過年前跳車脫逃　正妹警「捆仙索」拿下

▲正妹警安撫情緒躁動的黑毛豬。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（12日）中午，有一頭體型壯碩的黑毛豬，疑似趁運送司機不注意從運豬車逃脫，在北大特區一帶「逛大街」，並且一度失控在馬路上來回逃竄，嚴重影響交通安全。派出所女警到場，當街上演「正妹警制服二師兄」，順利制伏這頭脫逃的黑豬，並調閱監視器尋找失主。

據了解，昨天中午一輛大貨車運送豬隻途中，行經樹林學府路一帶，所載送的其中一頭黑毛豬，疑似受到驚嚇跳車。黑豬順利「逃生」後，先在人行道啃食雜草，接著又馬路上亂跑，造成往來人車注意，隨即向警方報案處理。北大所警員許哲銘、女警陳明媛，立即趕赴現場處理。

▲正妹警安撫逃脫黑豬，隨後以童軍繩將其制伏。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員靠近時，原本專注啃食雜草的黑豬，突然情緒躁動開始在馬路上來回奔竄，為了不影響往來車流，警員先以食物將其引誘至路旁，再利用民眾提供的童軍繩，上演「小女警捆仙索制服二師兄」，耗盡黑豬體力後，順利控制行動，隨後通報動保處，並調閱監視器追查相關車輛。

新北市政府動物保護防疫處則表示，經警方通報後即派員到場協助處置，初步研判該黑豬係業者載運途中未妥善固定，致動物逃脫並影響公共安全。依動保法規定，動物之運送應採取適當防護措施，避免逃脫、受傷或造成危險，違者可處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰；若查明涉及載運管理不當或其他違規情事，將依法追究相關責任。

▲警方追查，黑豬從運送貨車上跳出逃生。（圖／記者陸運陞翻攝）