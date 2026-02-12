居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

▲玉里橋頭臭豆腐台北店。（圖／記者黃士原攝）

記者鄭佩玟／台北報導

知名玉里橋頭臭豆腐插旗台北市中山區，鄰近捷運劍南路站，不過附近住戶近日紛紛在社群平台上抱怨「臭到崩潰」，甚至有人因為每天處在臭味中，焦慮到把頭髮拔光，掀起網友熱議。對此，北市環保局表示，去年有對店家做異味汙染物採樣，檢測結果超標，開罰58.5萬元罰鍰，另業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成。

關於Threads反映中山區玉里臭豆腐異味民眾焦慮致掉髮問題，環保局表示，經查自113年12月21日店家開幕以來，接獲多件民眾陳情反映異味問題，稽查大隊進行多次稽查及改善，114年2月9日進行「異味污染物官能測定法」採樣，檢測結果71（排放標準10），依據違反空氣污染防制法第20條規定，處以58.5萬元罰緩並限期改善。復於114年4月20日複查，未超過管制標準。

▲北市環保局民國114年2月對店家做「異味汙染物官能測定法」採樣，檢測結果71（排放標準10），開罰58.5萬元罰緩。（圖／環保局提供）

被問到後續環保局如何解決？環保局指出，經查該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，114年下半年零星陳情及115年年初前往民眾住所會同稽查，於該址周界外巡視仍有些許異味，稽查人員要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣污染防制設備保養頻率。

環保局說，業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，以減少異味產生。環保局後續將定期加強稽查，或致電陳情人了解改善狀況，必要時會同陳情人至生活起居地點稽查，不排除再次啟動執行異味官能測定，違者告發，以維護環境空氣品質。

