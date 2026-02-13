　
大直臭豆腐店「被罵反變紅」！拔髮女住戶無奈：很多人朝聖

▲玉里橋頭臭豆腐台北店。（圖／記者黃士原攝）

▲大直臭豆腐店臭到住戶崩潰拔頭髮，沒想到意外有許多人到場「聞香」。（圖／記者黃士原攝）

記者柯振中／綜合報導

花蓮知名臭豆腐品牌玉里橋頭臭豆腐進軍台北，在中山區大直美麗華附近展店後，因濃烈氣味引發周邊居民強烈反彈，甚至有女住戶因長期處於異味環境出現焦慮與掉髮情形，事件掀起熱議後，女住戶再次幽默回應，沒想到媒體報導後，反而引發「朝聖潮」，許多人慕名跑來聞臭，令她哭笑不得。

居民控訴長期暴露異味　身心受影響

一名住在附近的女網友於Threads發文表示，自店家開幕以來，家中即使加裝氣密窗、全天開啟空氣清淨機，仍難以阻擋刺鼻氣味，長期焦慮下甚至出現拔頭髮行為，頭皮禿一塊，不得不就醫求助。她指出，多次向環保局檢舉，但稽查人員到場時常回覆未超標，令居民感到無力。

其他住戶也表示，店家初期甚至未設置完善排氣設備，油煙直排後巷，門窗幾乎全天緊閉，曬衣空間無法使用，生活品質明顯下降。部分居民質疑店家開業前未充分與社區溝通，且門口違規停車、垃圾暫放及地下室出現鼠類屍體等問題，加深社區不滿。

社群熱議反成宣傳　人潮意外湧入

相關貼文曝光後，不少網友留言稱在捷運劍南路站、甚至美麗華周邊就能聞到味道。也有消費者坦言內用後全身殘留氣味，不敢再訪。不過，爭議同時帶來話題效應，媒體報導後反而吸引民眾「朝聖」，現場出現排隊人潮。原發文女網友無奈表示，許多人特地前來體驗「到底有多臭」。

她也澄清，從未要求店家補償，只希望改善氣味或另覓地點經營。對於外界關心，她回應頭髮已慢慢長回，感謝網友鼓勵。

環保局曾開罰58.5萬元　要求改善設備

台北市環保局表示，自店家開幕後已多次接獲陳情，並進行稽查與採樣。114年2月9日依「異味污染物官能測定法」檢測結果為71（標準值10），違反空氣污染防制法第20條規定，裁罰新台幣58.5萬元並限期改善；後續複查曾未超標，但近期至民宅周界仍可聞到些許異味。

環保局指出，業者已設置靜電式油煙處理、水洗機及電漿異味處理設備，並將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後完成。未來將持續加強稽查，必要時再啟動異味官能測定，若違規將依法告發，以維護環境空氣品質。官方也坦言，氣味感受具有主觀差異，但若長期影響居民生活，仍須積極督促改善。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

知名玉里橋頭臭豆腐插旗台北市中山區，鄰近捷運劍南路站，不過附近住戶近日紛紛在社群平台上抱怨「臭到崩潰」，甚至有人因為每天處在臭味中，焦慮到把頭髮拔光，掀起網友熱議。對此，北市環保局表示，去年有對店家做異味汙染物採樣，檢測結果超標，開罰58.5萬元罰鍰，另業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成。

關鍵字：

臭豆腐大直異味環保局掉髮

