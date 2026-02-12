新北長福橋改建邁新里程　主橋人行通道2／13率先啟用

▲侯友宜表示，長福橋完工後將帶來觀光契機。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（12日）視察三峽長福橋改建工程，表示計畫如期如質施作中，工程進度已達75%。為縮短市民等待期，市府團隊展現高效執行力，明（13日）早上6點率先開放主橋中間6公尺寬人行通道。不僅讓市民提前享受便捷，更象徵改建工程邁入新里程，全案預計於今年7月完工，防洪安全與城市美學雙贏。

侯友宜表示，長福橋不只是串聯三峽兩岸的通行廊道，更肩負三峽河「防洪安全」與「河岸景觀」的重要任務。透過嶄新的景觀設計，串聯河濱遊憩路線與老街商圈，打造一個兼具防災、休憩與觀光價值的河岸空間，為三峽地區注入全新契機。他也期許長福橋人行通道於農曆年前開放通行後，希望大家在過年前可以來老街採買年貨，年節期間上新橋走春看風景，體驗寬廣平整的通行空間。

▲新長福橋預計於2月13日開放6公尺寬行人通道供民眾通行。

侯友宜強調，自2024年4月舊橋拆除以來，水利局研擬多項配套措施，包括迅速闢建國光路停車場以增加停車供給，並在施工區設置臨時人行便橋，確保市民在施工期間仍能擁有最短的步行路徑，將工程對在地生活的影響降至最低。

水利局宋德仁局長補充，透過提升梁底高度及將橋墩減至僅剩1處，配合橋台退縮，完工後通水斷面將大幅增加約18%，有效提升防洪效能，並將符合三峽河重現期距100年的防洪保護標準。此外，橋梁寬度也由原有的15公尺拓寬至25公尺，提供更寬敞、安全的通行與活動空間，以因應在地居民及假日觀光人潮需求。

宋德仁補充，目前主橋鋼構主體已如期完成，明（13日）開放通行後，施工團隊將持續加速進行橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等細節施工，全力朝2026年7月全面完工的目標邁進。期待新橋啟用後，能為三峽地區帶來更安全、更具美感的河岸生活環境。

▲侯友宜出席長福橋部分開通視察。

▲水利局長宋德仁進行長福橋改建工程簡報說明。

▲位於長福停車場內臨時行人便橋配合主橋開放後將封閉。