北市信義快速道路連4起追撞！9車受損　警啟動交通快打善後

▲北市信義快今天中午發生4起追撞車禍、共9車受損 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市信義快速道路24日上午疑因前車減速發生4起共9輛車追撞事故。信義警方指出，上午11時29分許，信義快速道路文山隧道出口南往北往北市方向，接連發生4起追撞車禍，共涉及9輛汽車，所幸現場無人受傷送醫，事故於中午12時30分前全數排除，交通恢復順暢。

信義分局表示，初步了解，林男（65歲）駕駛自小客車沿信義快速道路南往北直行時，追撞前方由黃女（30歲）所駕車輛尾部，釀成第一起事故。隨後，後方車流陸續發生連環追撞，包括羅男（60歲）追撞李男（42歲），李男車輛因衝擊力推撞前方黃男（66歲）車輛。

另外鄭男（36歲）追撞前方沈女（51歲）駕駛租賃小客車；最後一處追撞則是由陳男（36歲）駕駛小貨車，追撞前方莊男（23歲）車輛。信義交通分隊警方到場統計，現場形成1件3車追撞事故及3件2車追撞事故，總計造成9車車禍，所幸並無人員受傷。

警方獲報後立即啟動「交通快打」機制，派遣信義交通分隊及吳興街派出所警力到場進行交通疏導與事故處理，於1小時內完成排除作業。事故造成多輛車輛車頭或車尾受損，但未影響人員安全。

信義警方表示，所有駕駛均無酒駕，相關事故筆錄已依規定製作，肇事責任仍待進一步釐清。警方同時提醒用路人，行經隧道出口及車流密集路段時，務必保持安全距離，避免因煞車不及引發追撞事故。

