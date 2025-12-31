高齡不只長照　臺大雲林分院攜手國衛院深化在地健康治理

▲四大健康支柱代表進行「HI-HOPE 幸齡協奏」啟動儀式，將象徵合作的音符放上五線譜，象徵高齡健康協奏正式展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大雲林分院攜手國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，今年共同推動「HI-HOPE 幸齡協奏曲—健康智慧跨域協力」計畫，整合政府、醫療、學研與社區力量，在年度尾聲舉辦成果發表記者會暨座談會，回顧一年來從篩檢、介入到轉介的在地實踐，勾勒出雲林高齡健康治理的具體樣貌。

計畫總主持人、台大醫院雲林分院院長馬惠明指出，隨著台灣快速邁入超高齡社會，長照政策已進入3.0階段，其核心不僅是照顧失能，更強調「健康老化」與「在地安老」。醫療角色也必須從被動治療，轉向預防失能與延緩退化。HI-HOPE計畫透過整合式、系統性的健康評估，及早辨識長者風險，並串接適切介入與社區資源，讓長輩能在熟悉的生活圈中安心生活，具體回應國家「健康台灣深耕計畫」的政策方向。

國衛院高齡中心執行長許志成說明，目前國民健康署已在全台推動世界衛生組織（WHO）的ICOPE長者六力篩檢，涵蓋認知、行動、營養、憂鬱、聽力與視力等面向，能有效掌握健康現況，但篩檢後的追蹤、轉介與資源連結仍有強化空間。HI-HOPE計畫在此基礎上，進一步納入骨質疏鬆、用藥安全、泌尿問題與社會福利評估等常見議題，整合為十項功能評估，團隊暱稱為「十全老人計畫」，希望讓照顧更全面、也更貼近生活。

神經部主任張楷杰指出，今年計畫已在雲林縣30個社區據點，為577位長者進行評估。結果顯示，視力與認知功能異常最為常見，比例皆超過五成；另有約四成長輩面臨多重用藥問題，且城鄉差異明顯，反映醫療可近性與社會資源分布對健康的深層影響。為此，團隊一年內舉辦超過百場社區健康篩檢與報告解說，投入880小時介入課程、200多小時藥事評估與諮詢，並培訓社區志工逾百小時，逐步建立在地照護能量。

骨科部醫師傅紹懷補充，HI-HOPE同步建立「社區健康福祉管理師」照護模式，部署8名管理師，服務範圍涵蓋16個鄉鎮。管理師負責追蹤長者健康狀況、安排介入課程、協助轉介醫療與社福服務，成為醫療院所與社區之間的關鍵橋樑。為確保制度永續，團隊也建立完整的培訓機制，透過40多小時核心課程，讓管理師與志工具備回應高齡健康挑戰的專業能力。

國衛院高齡中心助研究員王貞予藥師表示，社區篩檢只是起點，真正守護長者健康，關鍵在於能否有效串連在地醫療資源。計畫與雲林縣藥師公會合作，針對用藥異常進行轉介，轉介率高達93.3%；在行動能力與骨質疏鬆等與日常生活密切相關的項目，也呈現高完成率，實質減輕偏鄉長者交通與距離帶來的就醫障礙。

成果發表會中，現場也舉行象徵性的「HI-HOPE 幸齡協奏」啟動儀式，由四大健康支柱代表將象徵合作的音符放置於五線譜上，象徵跨域協奏正式成形。多位社區夥伴與長輩隨後分享參與經驗，從實際生活改變出發，讓數據與制度有了溫度。

活動尾聲，雲林縣政府副縣長謝淑亞、國衛院執行長許志成與馬惠明院長共同致贈感謝狀，感謝社區夥伴一年來的投入。馬惠明表示，HI-HOPE不只是一項計畫，而是長者生活中的真實陪伴；透過社區健康福祉管理師與在地夥伴的串聯，已成為雲林推動高齡健康的重要典範，也讓臺大醫院雲林分院在雲嘉平原持續扮演醫療燈塔的角色。未來將以「人本、創新、智慧、韌性、永續」為核心，深耕在地，整合醫療、長照與社區資源，讓雲林在台灣高齡照護版圖中持續發光。

▲HI-HOPE 幸齡協奏曲」成果發表會登場，雲林縣政府、國衛院、臺大醫院雲林分院與雲科大代表齊聚，展現跨域合作推動高齡健康的共識。（圖／記者游瓊華翻攝）