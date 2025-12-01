快訊／高雄小港高中旁小貨車突起火狂燒　消防迅速撲滅

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區今日上午8時55分，路旁發生一起小貨車火燒車事件。一輛停放於路邊的小貨車突然起火燃燒，由於地點緊鄰小港高中圍牆旁，警消人員不敢大意，迅速到場處理。消防隊出動3輛車及7名人員進行滅火，火勢迅速被撲滅，現場初步檢視車內無人員，未造成任何傷亡。據了解，車主並未在場，起火原因初步研判為電線短路導致自燃，詳細起火原因仍待消防局火調科進一步調查。

▲小港區學府路路旁停車格內，今早發生一起小貨車火燒車事故，所幸無傷亡。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）