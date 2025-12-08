　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

▲慣竊翁姓男子以自己打磨鑰匙竊取路旁停放機車。（圖／桃園警分局提供）

▲慣竊翁姓男子以自己打磨鑰匙竊取路旁停放機車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

59歲翁姓男子以自製鑰匙隨機竊取路旁機車，7日故技重施竊取陳姓被害人停放於路旁的機車，經陳姓害人向桃園警察分局埔子派出所報案，員警守株待兔苦等8小時終於等到翁男現身，翁男還裝蒜辯稱他是步行逛街，警方馬上指出他的行蹤，期間都是騎乘該失竊機車，讓翁男嚇得啞口無言。

▲▼警方守株待兔逮捕翁男，並指他騎贓車逛大街，嚇的翁男啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方守株待兔逮捕翁男，並指他騎贓車逛大街，嚇得翁男啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方守株待兔逮捕翁男，並指他騎贓車逛大街，嚇的翁男啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

7日10時許，陳姓被害人發現停放於愛二街的機車失竊，立即向桃園警察分局埔子派出所報案，員警依規定受理，並積極調閱周邊監視器，掌握翁姓男子涉有重嫌。據了解，翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車的鎖頭，已犯案數起。警方呼籲民眾，機車鎖頭老舊請適時更換，免遭宵小覬覦。

員警於附近發現翁男的機車，研判他會來牽車，於周邊進行埋守，下午4時許，翁男果然出現準備牽車。員警立即進行攔查，他表示早上到市區就用步行的逛街，可以描述行進路線，還拿出手機要員警幫忙Google，但員警問他機車放哪裡，他卻說忘了，員警馬上指出他的行蹤，期間都是騎乘該失竊機車，讓翁男嚇得啞口無言。員警隨即在其口袋查獲毒品吸食器及安非他命等違禁物品，後續已尋獲該失竊機車發還車主，全案依法送辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬離原租屋處

貴婦奈奈醫美詐財案　前男友父親「只看婦產科」不起訴

快訊／三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪收押　繳回1.2億今起訴

逛建國市場昏迷！攤商CPR救回一命　議員揭台中急救網漏洞

假直播再害人！婦人奔銀行急匯11萬　天母明星臉所長到場拆局

死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者遛狗時遇害　作息早被摸透

喪屍「混毒」深夜驚現淡水山區　逆撞2機車害3傷「1人斷腿」

81歲嬤過馬路遭撞死！無照男落跑還找人接應　尿檢驗出雙毒陽

彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿！用路人急閃

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬離原租屋處

貴婦奈奈醫美詐財案　前男友父親「只看婦產科」不起訴

快訊／三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪收押　繳回1.2億今起訴

逛建國市場昏迷！攤商CPR救回一命　議員揭台中急救網漏洞

假直播再害人！婦人奔銀行急匯11萬　天母明星臉所長到場拆局

死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者遛狗時遇害　作息早被摸透

喪屍「混毒」深夜驚現淡水山區　逆撞2機車害3傷「1人斷腿」

81歲嬤過馬路遭撞死！無照男落跑還找人接應　尿檢驗出雙毒陽

彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿！用路人急閃

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

有望挑戰勇士73勝？雷霆狂贏30分15連勝　爵士主場被「打到冒煙」

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

社畜脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」AI當媒人不怕遇詐騙

年輕人都這樣穿「人妻吃飯1打扮」公公開罵！網搖頭：意思是詛咒

連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬離原租屋處

嫌AI股太貴？投資達人轉戰越南：外資見「5折價」搶卡位

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

更多熱門

相關新聞

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓

太驚險了！彰化鹿港鎮中正路6日中午傳出巨大碰撞聲響，一名66歲蒲姓駕駛疑似因突發性頭暈，車輛瞬間失控，宛如保齡球般撞飛路邊整排機車，最後衝進騎樓撞上民宅才停下，現場零件散落一地，讓對面醫院的民眾與附近店家全都嚇壞。所幸事故未波及路人，僅造成財物損失，無人傷亡。

彰化路口機車相撞！雙載父子擊落阿北

彰化路口機車相撞！雙載父子擊落阿北

救護車急送病患衝路口！騎士煞不住猛撞

救護車急送病患衝路口！騎士煞不住猛撞

60500元起光陽K1特仕125／150同價

60500元起光陽K1特仕125／150同價

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」

關鍵字：

慣竊自製鑰匙機車逛大街

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面