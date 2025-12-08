慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

▲慣竊翁姓男子以自己打磨鑰匙竊取路旁停放機車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

59歲翁姓男子以自製鑰匙隨機竊取路旁機車，7日故技重施竊取陳姓被害人停放於路旁的機車，經陳姓害人向桃園警察分局埔子派出所報案，員警守株待兔苦等8小時終於等到翁男現身，翁男還裝蒜辯稱他是步行逛街，警方馬上指出他的行蹤，期間都是騎乘該失竊機車，讓翁男嚇得啞口無言。

▲▼警方守株待兔逮捕翁男，並指他騎贓車逛大街，嚇得翁男啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

7日10時許，陳姓被害人發現停放於愛二街的機車失竊，立即向桃園警察分局埔子派出所報案，員警依規定受理，並積極調閱周邊監視器，掌握翁姓男子涉有重嫌。據了解，翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車的鎖頭，已犯案數起。警方呼籲民眾，機車鎖頭老舊請適時更換，免遭宵小覬覦。

員警於附近發現翁男的機車，研判他會來牽車，於周邊進行埋守，下午4時許，翁男果然出現準備牽車。員警立即進行攔查，他表示早上到市區就用步行的逛街，可以描述行進路線，還拿出手機要員警幫忙Google，但員警問他機車放哪裡，他卻說忘了，員警馬上指出他的行蹤，期間都是騎乘該失竊機車，讓翁男嚇得啞口無言。員警隨即在其口袋查獲毒品吸食器及安非他命等違禁物品，後續已尋獲該失竊機車發還車主，全案依法送辦。