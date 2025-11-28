　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

走私50億海洛因磚！竹聯「豆漿」躲中國4年遭通緝　罹癌返國投案

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北地檢署指揮新北市刑大等相關單位，破獲台灣史上最大宗毒品海洛因磚案，幕後主使「豆漿」今年6月份投案。（資料畫面）

記者陸運陞／新北報導

新北市刑大與林口分局4年前在泰山區一處倉庫查獲1172塊雙獅地球海洛因磚，總計446.8公斤初估市價約50億元，並鎖定幕後的竹聯幫和堂金主級幹部，綽號「豆漿」的林姓男子，案發後逃亡海外的林，今年7月份透過北市警方投案，經由新北刑大移送新北地檢署偵辦，但因林男罹患腦癌，目前保外就醫中。

2021年間，新北市警方破獲台灣史上最大宗海洛因毒品案，起初由林口分局警員巡邏時察覺，泰山區一處倉庫出入人員不像工人，門口還時常停放高級進口轎車，懷疑內部從事不法勾當，隨即由新北地檢署指揮新北刑大及其他單位偵辦，在工廠內的2500支木材內，查獲藏於其中的1172塊雙獅地球海洛因磚。

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

▲竹聯幫和堂金主級幹部豆漿，因罹患癌症今年6月份透過刑事局投案。（資料畫面）

警方接連逮捕巫姓男子販毒組資7人，經追查發現幕後主使者為綽號「豆漿」的竹聯幫和堂幹部林秉豐；但林男得知遭檢警鎖定後，立即逃往高雄一帶，並搭乘漁船逃往中國大陸地區藏匿；近年不斷透過友人，向新北刑大表達有投案意願，但最終卻都不了了之。

「豆漿」在中國四處藏匿4年，發現自己罹患腦癌，並且病情嚴重治療困難，今年6月份透過友人聯繫刑事局及大安分局，表達回台投案意願，隨即入境台灣後遭警方逮捕，新北刑大將他移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊林男坦承犯行，但因罹病，目前已獲保外就醫。

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

▲綽號豆漿的林秉豐，因罹患癌症目前經交保後就醫中。（資料畫面）

11/26 全台詐欺最新數據

