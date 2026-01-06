　
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪500萬元案，法院今將召開第12次程序庭勘驗同案被告廖力廷妻子黃芷蓁偵訊光碟，圖為上次鄭文燦開庭後步出法院未發一語。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，法院今將召開第12次程序庭勘驗同案被告廖力廷妻子黃芷蓁偵訊光碟，圖為上次鄭文燦開庭後步出法院未發一語。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉嫌收賄500萬元案，桃園地院上次程序庭勘驗同案被告廖力廷偵訊光碟，法院勘驗廖力廷偵訊光碟與筆錄多達18則，過程堪稱馬拉松式，引發檢調爭辯，辯方質疑檢方刻意洗筆錄，檢方則力爭辯方「斷章取義」，但最終雙方一整天激辯後都累癱了；今（6）日上午10時將召開第12次程序庭，重點放在另一證人廖力廷妻子黃芷蓁偵訊筆錄，院方預計以重點式勘驗，但可預料的是，檢辯仍然會針鋒相對。

鄭文燦遭指控涉及護航華亞科技園區工五工業區擴大方案，過程中涉嫌收取500萬元遭檢方起訴。法院上月23日召開第11次準備程序庭勘驗被告廖力廷在調查官偵訊光碟筆錄。但辯方認為，廖力廷認為500萬元是政治獻金且無對價關係，是檢調洗筆錄時才成為有對價關係。廖力廷則證稱，鄭文燦還款時，曾多次提及「你爸爸嘴巴很大」，前後出現6種版本，辯方質疑廖在偵訊時精神狀況不佳，甚至認為根本就不記得，因羈押期間想獲得交保，針對調查官想要答案才勉強回答，但並非事實真相。

檢辯雙方共勘驗廖力廷偵訊筆錄共計18則，日期則由2024年6月3日第一份調詢筆錄至廖力廷遭羈押後各次偵訊筆錄，勘驗過程中發現許多偵訊筆錄未記載內容，這些內容對鄭文燦均為有利證據，但檢方均未詳實記載於筆錄上，其中在勘驗內容甚至看到，廖力廷羈押後，調查官借用地檢署訊問庭做完調詢筆錄等待檢察官複訊期間，廖竟向檢察官要檳榔，稱雙方要取得互信基礎，檢察官以為錄音錄影設備關閉情形下，居然真的拿了一包檳榔給廖，後續因調查官發現錄音錄影設備未關，突然關閉錄音錄影，雙方後來交談內容不得而知，這樣情形下取得之共同被告證述內容，已全然無證明力可言。

辯方強調，從勘驗光碟筆錄內容分析，檢調建立情節幾乎完全就是依照廖力廷證述而來，但從勘驗內容可以看出整段供述內容是檢調不斷透過調整供述矛盾、洗筆錄方式所建構出來，根據勘驗內容，客觀呈現後足認廖力廷供述完全不具證明力，自然也不足採信，只能證明檢方根本刻意是洗筆錄之嫌。

鄭文燦也重申，雙方互動都在公開會議中，並沒有私下對價協議，更沒有任何契約行為，這筆款項是對方「丟包」市長官邸，當下並不知袋內裝有500萬元現金，且自己的說法與廖姓父子於偵訊初期說法一致，得知被丟包後，請對方於一週內取回，後續因證人偵訊時被「洗筆錄」才變更說詞。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪500萬元案，法院今將召開第12次程序庭勘驗同案被告廖力廷妻子黃芷蓁偵訊光碟。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，法院今將召開第12次程序庭勘驗同案被告廖力廷妻子黃芷蓁偵訊光碟。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢主任檢察官呂象吾則認為，辯護人於書狀內表示，廖力廷接受調查官詢問時，一再表示交付給鄭文燦的五百萬元款項為政治獻金，並非協助土地變更之對價關係，但調查官卻直接在筆錄內記載廖力廷表示該筆款項為對價，此部分筆錄記載不實？；2024年6月3日調查筆錄發現，關於「五百萬元是否為鄭文燦協助土地變更的對價」，調查官曾先後詢問廖力廷兩次。我們從筆錄提問順序可知，廖力廷第一次被問到這個問題時，調查官尚未提示關鍵通訊監察譯文及Line訊息紀錄，廖力廷回答內容較為閃躲，但經調查官提示關鍵證據後，廖力廷第二次筆錄則坦承該筆款項對價性，縱觀整份筆錄，檢方可知道廖是真正想表達的意思，確實是「五百萬元款項是鄭文燦協助變更土地的對價」無誤。

檢方主任檢察官吳昇峰也回應，針對辯方主張勘驗譯文與筆錄不符部分，根據刑事訟法關於訊問筆錄製作，並未嚴格要求一字不漏、完全照載，訊問者在聽取受訊問者陳述，整理受訊問者陳述所為之摘記製作筆錄，符合受訊問者陳述真義，避免記載過多與案件判斷無關事實，整個筆錄更加清晰明瞭，這部分並沒有什麼違法可言。

公訴檢察官邱健盛強調，筆錄內容不一致處：「好奇問一下，就是說我拿一包檳榔給你，有什麼意義嗎？」另外，從2024年7月11日被告廖力廷所作筆錄，廖只多陳述2018年5月21日額外送600萬元政治獻金給被告鄭文燦，檢方起訴書也認為並沒有證據證明這600萬元政治獻金是本案賄款，檢察官這部分是作出對被告鄭文燦有利認定。檢方勘驗光碟從不知道何謂洗筆錄，直到看到辯護人此種「斷章取義、擷取片段」勘驗方式，才知道什麼是洗筆錄。

今天院方將召開鄭文燦案第12次準備程序庭，將會勘同案關鍵證人廖力廷妻子黃芷蓁偵訊筆錄，院方將以重點式勘驗，避免再出現馬拉松式勘驗過程。

3寶挑戰失敗畫面曝！硬闖高乘載車道...客運直接追撞22人嚇壞

桃園工人「0保護」跨年夜走10樓高吊臂　空中搖晃恐怖畫面曝

貪污案還在審！法院裁定鄭文燦延長限制出境、出海8個月

01/03 全台詐欺最新數據

快訊／陳其邁譴責「非常不應該」　下令2局處補破網
快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

女房東小美（化名）2023年間將一間房屋出租給房客，雙方約定每個月租金為1.5萬元，然而房客A並未支付租金，協商又沒有結果，她一氣之下撕毀房客那份房屋租賃契約書，結果因此挨告。桃園地院法官日前審理之後，依犯毀損文書罪判處小美拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

