社會 社會焦點 保障人權

私密照外流還被嗆「專業小三」　她告正宮求償70萬卻輸了

▲▼ 手機,單身,滑手機。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲新北女子被控散布情敵私密照，但因男友證詞反覆、證據不足，被宣判無罪。（示意圖／photoAC）

記者柯沛辰／綜合報導

新北一名女子抓包同居男友偷吃，被控將情敵的私密照與影片傳給男友家人，並在臉書痛罵對方是「專業小三」，遭求償70萬元。不過，士林地院審理後，因男友證詞反覆、證據不足，法官最終認定罪證不足，判決女子無罪。

滑男友手機抓姦　私密照轉眼傳到「媽媽、妹妹、阿姨」手上

根據判決書，女子小柔（化名）2023年5月滑開同居男友阿傑（化名）的手機，赫見男友與另一名女子小雅（化名）的親密對話和私密影像，雙方因此大吵一架。怎料不久後，這些照片竟傳到了男方媽媽、妹妹及阿姨的手機裡。

照片外流的同一天，臉書上還出現一個暱稱「藍Ｏ花」的帳號，不僅PO出同樣照片，還發文寫下：「這女人也蠻好笑的，做小三，很專業，極度需要愛，極度需要很多性生活！」

她求償70萬咬定是報復　男友卻改口：其實是我自己傳的

小雅因貼文遭受同事異樣眼光，名譽嚴重受損，一度罹患憂鬱症、焦慮症，也認定是小柔搞出這一切，因此提告妨害秘密、加重誹謗等罪，並另外提起附帶民事訴訟，要求賠償70萬元精神撫慰金。

小雅指控，是阿傑親口告訴她，一切都是小柔的報復行動。然而，夾在兩人之間的阿傑證詞反覆不定，先是說照片是小柔盛怒下要他傳給家人的，後來又改口是自己為了安撫女友，才用小柔帳號主動傳照片給家人「認錯」，坦承自己「偷吃」。

妹妹「用感覺」指認假帳號　缺IP位置、男友證詞亂成無罪關鍵

法官認為，指控小柔用假帳號發文的證據，僅來自男友妹妹的主觀猜測，沒有IP位址等實質證據，無法認定。至於散布私密照的關鍵，在於男友阿傑，但他的證詞前後矛盾，可能為了安撫兩邊而說謊，在無法確定是誰按下「傳送」鍵的情況下，基於罪疑有利被告原則，最終判決小柔無罪。全案仍可上訴。

不過，這項關鍵的刑事判決，也決定了民事部分的命運。根據《刑事訴訟法》規定，當刑事案獲判無罪、免訴或不受理時，附帶提起的民事訴訟就應以判決駁回。因此本月18日，附帶民事訴訟也一併駁回。

張文隨機砍人「父母下跪道歉」　律師點出關鍵：別再追殺雙親了

