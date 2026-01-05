尿檢呈陽性被懷疑吸毒！軍人喊冤「只是吃感冒藥」真相曝光

▲北市1名軍人因尿液檢驗呈現可待因、嗎啡陽性反應遭移送檢方。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市余姓現役軍人因尿液檢驗呈現可待因、嗎啡陽性反應，憲兵隊認涉有違反《毒品危害防制條例》之嫌，移送檢方偵辦。偵查時，余姓軍人否認施用毒品，並辯稱其於採尿前因上呼吸道感染症狀前往診所就醫，係依醫師處方服用相關藥物，致尿液檢驗出現上述反應；士林地檢署綜合相關事證後，認定罪嫌不足，依法作出不起訴處分。

2025年9月8日余姓軍人接受尿液採驗，檢驗結果顯示可待因濃度5630ng/mL、嗎啡濃度614ng/mL，呈現毒品陽性反應，憲兵隊因此認為其涉嫌施用第一級毒品海洛因，依法函送地檢署偵辦。

不過，該名余姓軍人到案後否認施用任何毒品，並說明其於同年9月5日因上呼吸道感染症狀，曾前往新北某間耳鼻喉科診所就醫，並依醫師處方服用相關藥物，否認有任何施用毒品行為。

檢方進一步調閱相關醫療紀錄與藥品明細，確認該診所確實開立含有「CODEPINE TABLETS（可待因）」成分之藥物供其服用，並將全案資料函詢法務部法醫研究所，釐清尿液檢驗結果與藥物代謝之關聯性。

法醫研究所回函指出，若受檢者於採尿前服用含可待因成分之藥物，經人體代謝後，尿液中可能同時出現可待因及嗎啡陽性反應，屬於合理醫療用藥後之檢驗結果，無法僅憑尿液檢驗數值，即推論受檢者有施用第一級毒品行為。

檢察官綜合憲兵隊移送資料、醫療證明、藥品成分說明及法醫鑑定意見後，認定本案尿液檢驗結果，確有可能係該名軍人於採尿前依法服用醫師處方藥物所致，尚無其他積極證據足以排除合理懷疑，僅憑尿檢結果不足以認定其涉有施用毒品犯行。

士林地檢署因此依《刑事訴訟法》第252條第10款規定，認定犯罪嫌疑不足，對該名軍人作出不起訴處分。