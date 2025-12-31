中國下令旅行社「砍斷4成赴日簽證」申請！　取消2千班航班

▲中國當局下令要求旅行社將日本旅遊簽證申請縮減至6成以下。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日中局勢緊繃，中國政府多次呼籲民眾不要赴日旅遊或留學，甚至使得多個航班取消。日媒《讀賣新聞》報導，北京當局已指示國內旅行社業者大幅削減赴日旅遊簽證的申請量，並全面停辦日本團體旅遊行程，同時也下令要求國內航空公司減班赴日航線。

中國就日本首相高市早苗「台海有事」的國會答辯採取多項反制措施。《讀賣新聞》報導，根據中國旅遊業界消息人士透露，中國文化和旅遊部11月向部分旅行社下達指令，要求將日本旅遊簽證申請數量壓縮至6成以下，並立即取消所有日本團體旅遊產品。部分旅行社的簽證申請系統更被直接設置數量上限，嚴格控管申請流量。

這項限制措施主要衝擊佔訪日中國遊客8成以上的自由行市場。一名不願具名的旅行社業者表示，「限制措施何時解除完全看中國政府決定」，暗示這波管制可能長期化。

航空業同樣受到波及，中國媒體《第一財經》報導指出，明年1月份赴日航班中有高達2195班次遭到取消，佔總航班數的40.4%。中國政府已直接要求國內航空公司配合減班政策，大幅縮減中日航線運能。

日中關係消息人士分析，「知名度相對較低的地方觀光地區對中國遊客的到來有一定期待，若限制措施長期持續，影響也將持續擴大。」